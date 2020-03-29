Нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас, який заразився коронавірусом, знаходиться в Хмельницькій інфекційній лікарні.
Про це розповіла заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчув в Facebook.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
"На засіданні фракції "Слуги народу" в п'ятницю його не було. З часу проведення позачергового засіданні 17 березня перебував в самоізоляції вдома", – написала вона.
У коментарях Кравчук додала, що Ватрас почувається "більш-менш, є підозра на пневмонію".
Володимир Ватрас
ТСН
Як писав OBOZREVATEL, напередодні COVID-19 виявили у нардепа Анни Скороход, яку раніше зі скандалом вигнали з фракції "Слуги народу".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!