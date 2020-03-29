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29 березня • оновлено в 18:59
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Володимир Ватрас захворів на коронавірус: в "Слузі народу" озвучили подробиці

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Нардеп від "Слуги народу" Володимир Ватрас, який заразився коронавірусом, знаходиться в Хмельницькій інфекційній лікарні.

Про це розповіла заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчув в Facebook.

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"На засіданні фракції "Слуги народу" в п'ятницю його не було. З часу проведення позачергового засіданні 17 березня перебував в самоізоляції вдома", – написала вона.

У коментарях Кравчук додала, що Ватрас почувається "більш-менш, є підозра на пневмонію".

Володимир Ватрас

Володимир Ватрас

ТСН

Як писав OBOZREVATEL, напередодні COVID-19 виявили у нардепа Анни Скороход, яку раніше зі скандалом вигнали з фракції "Слуги народу".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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