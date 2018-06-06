Усі останні тижні активно підтримував пропозицію нашого Лідера Олега Ляшко щодо проф. Володимира Василенка як аудитора НАБУ попри усі спроби недоброзичливців публічно спаплюжити його кандидатуру.

Маю честь бути близько знайомим з проф. Василенко і вчитися у нього вже близько 30 років. Тож нагадаю лише невелику частину його видатних заслуг перед Україною.

Наприкінці 1980-х - початку 1990-х років він був одним з головних авторів програми Народного Руху України та Декларації про державний суверенітет України.

Як посол тривалий час представляв Україну в Європейському Союзі та НАТО, а згодом у Великій Британії.

У 2000-х він став першим в історії українцем - суддею Міжнародного трибуналу ООН в Гаазі, а згодом представляв Україну в Раді з прав людини ООН у Женеві.

До речі, він є також реальним автором закону про Голодомор як геноцид українського народу. За його наполегливих зусиль був також ініційований і доведений до судового вироку кримінальний процес у часи президентства Ющенка щодо усіх організаторів Голодомору, коли Сталін та Ко були визнанні українським судом винними у злочині геноциду проти українців.

І останньою в часі вкрай значимою заслугою проф. Василенка перед українцями стала його робота над проектом закону про реінтеграцію Донбасу, коли він фактично повністю переробив досить недолугий проект, розроблений апаратом РНБО та АПУ, перетворивши його на фундаментальний законодавчий акт щодо російської агресії проти України, який досконало відображає відповідні норми сучасного міжнародного права.

Останніми роками він активно консультує нашу команду з широкого спектра міжнародно-правових питань. Зокрема, ми з ним разом підготували прийняту нещодавно Радою важливу постанову щодо підготовки консолідованої претензії до Росії за акт агресії та обрахунку усіх завданих Україні збитків. Адже рано чи пізно Росія понесе правову відповідальність за свої злочинні дії і ми маємо бути готові висунути їй ретельно підготовлену консолідовану претензію.

Більш компетентного і незаангажованого аудитора НАБУ ніж проф. Володимир Василенко годі собі й уявити. Саме він може дати неупереджений висновок щодо діяльності НАБУ та допомогти перетворити його на справжній антикорупційний орган, що виправдає очікування українців. І він ніколи не стане а ні засобом політичного переслідування неугодних, а ні інструментом зовнішнього управління країною.

Переконаний, що проф. Володимир Василенко як найкраще впорається з відповідальною місією аудитора НАБУ виключно на правовій основі і в інтересах України..