На Луганщині ексрегіонал звозив підставних виборців автобусами

У місті Кремінна Луганської області намагалися зареєструвати людей із сусідніх селищ, щоб ті проголосували за певного кандидата на місцевих виборах 25 жовтня як жителі міста.

Громадян мінімум двічі завозили в Кремінну на автобусах, повідомляється на сайті обласної поліції. За даними "Бабеля", людей нібито звозив колишній регіонал, який співпрацював з бойовиками "ЛНР", Володимир Струк. Попередньо, він балотується в мери.

Володимир Струк. LIGA.net

У поліції конкретних імен не назвали. Повідомляється, що порушено кримінальну справу за статтею 158 КК (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).

У коментарі "Бабелю" в поліції розповіли, що людей хотіли зареєструвати за адресою місцевого стадіону. Там також зазначили, що "зрозуміло", що це робилося з метою створення підтримки якогось із кандидатів, проте прізвище Струка не назвали.

У Кремінській районній державній адміністрації також підтвердили "ажіотаж" у плані зміни місця голосування в останні декілька днів.

Спочатку співробітники не приділяли цьому уваги, зокрема, в перший день, але вже на другий приїхала поліція й опитала тих, хто подав заявки. Уже після появи поліції співробітники РДА помітили й автобуси біля адміністрації.

Самі люди, які змінювали місце голосування, вели себе спокійно і тихо, на контакт не йшли, розповіли в адміністрації. Всього в адміністрацію Кремінної з такими заявами звернулися 200 осіб.

За даними джерел "Бабеля", за голос людям заплатили 150 гривень. Ще якусь частину суми їм обіцяли віддати після голосування, але точний розмір другої винагороди їм невідомий.

Струк у коментарі журналістам заперечив свою причетність до інцидентів. Він заявив, що не знає, хто ці люди. На запитання про участь у місцевих виборах Струк відповів: "Поки не знаю, ще не вирішив".

Нагадаємо:

прихильник терористів "ЛНР" Струк балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради України. Він обирався по 113 округу в Луганській області.

Він йшов як самовисуванець, але при цьому використовував символіку політичної партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Під час агітації Струк оскандалився підкупом виборців.

У 2014 році він підтримував терористів "ЛНР" і був одним з організаторів "референдуму". Він активно виступав на мітингах бойовиків і відкрито агітував за відділення регіону від України.

Служба безпеки України не побачила ознак злочину в діях ексрегіонала.

Як писав OBOZREVATEL, відстежувати та аналізувати інформацію про порушення на місцевих виборах у 2020 році в режимі онлайн можна за допомогою спеціального сервісу МВС.