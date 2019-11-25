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25 листопада • оновлено в 11:48
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Володимир Омелян: поставте гостре питання ексміністру

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV в понеділок, 25 листопада, стане міністр інфраструктури України в 2016-2019 рр. Володимир Омелян.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Володимир Омелян: поставте гостре питання ексміністру

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Володимиром Омеляном сьогодні о 17:30.

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Автор
Наталія Глазова
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
З яких об'єктів були перекинуті кошти на Запоріжжя-Маріупіль, щоби відкрити трасу до ЗЕ-форуму?
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Хо Хол
Хо Хол
Шо там с хипеpзaлyпой, пан омелян?
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