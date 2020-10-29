Гройсман закликав чиновників оприлюднити свої декларації в соцмережах

Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман закликав чиновників різних рівнів оприлюднити свої статки і декларації на відкритих ресурсах, зокрема в соціальних мережах, і таким чином запровадити нову культуру відкритості влади.

Про це він сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24". Гройсман наголосив, що сам, на різних посадах, доклав чимало зусиль, щоб Україна стала відкритою.

"Я мав відношення до створення НАЗК, НАБУ і САП. Я вважав що це правильно, бо хотів і хочу, щоб Україна була відкритою у боротьбі з корупцією. Я хочу чесності", – сказав політик.

За його словами, з огляду на останні події, в державі склалася надзвичайна ситуація.

"Зараз негайно треба скликати позачергове засідання Верховної Ради України для прийняття законів про забезпечення безперервності декларування й відкритості. Я чотири рази проходив перевірки. І гордий тим, що я їх пройшов. Колеги – політики і чиновники – оприлюдніть свої декларації на сторінках у Facebook , на своїх сайтах. Ми маємо запроваджувати нову культуру. Я хочу відкритості, і це правильно", – сказав

Гройсман.