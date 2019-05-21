Прощання Гройсмана: чим запам'ятався за три роки

Після резонансної інавгураційної промови новообраного президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про відставку. Він заявив, що йому не соромно за роботу уряду і тому він готовий піти достроково. Правда, за відставку Кабміну ще має проголосувати Верховна Рада.

Чим запам'ятався прем'єр-міністр Володимир Гройсман, що йому вдалося, а що ні на посаді голови уряду — розбирався OBOZREVATEL.

Що з реформами

Загалом Кабмін Гройсмана запам'ятався впровадженням низки реформ. Профільні міністерства просували зміни освіти, медицини та пенсійної системи.

Українська освіта побудована в рамках прийнятого Верховною Радою закону. Його головна мета — не тільки оптимізувати навчальний простір, але і зробити його якіснішим. Наприклад, із 1 вересня 2018 року був запущений проект нової школи.

Ще в квітні уряд виділив цільову субвенцію на освітній простір — 1 млрд грн. На всю нову школу — приблизно 2 млрд грн. Вони розподілені між регіонами однаково, тобто не так, як було раніше: яку область новообраний депутат пролобіював, туди гроші й пішли.

Володимир Гройсман

Окремої уваги заслуговує й реформа охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона проходить у декілька етапів і викликає неоднозначну реакцію з боку українців.

Серед основних її нововведень — зміна первинної медицини. Так, українці тепер можуть отримати консультацію у свого сімейного лікаря, а він за необхідності направить пацієнта вже до вузько профільного спеціаліста.

Кожен лікар отримує гроші за конкретну людину: чим більше прийняв, тим більше заробив. Зміни стосуються і видачі ліків. З 1 квітня рецепти на отримання безкоштовних препаратів видають в електронному форматі через систему e-health.

Ще одне нововведення реформи — 56 діагностичних процедур стануть безкоштовними. Йдеться про кампанію "Безкоштовна діагностика", яку оплатить Національна служба здоров'я України.

З 2020 року можуть впровадити систему державного страхування для людей, які захворіли на онкологію. У Кабміні вже визначають перелік видів і стадій раку, від яких залежить розмір і кількість фінансової допомоги для українців.

Особливу увагу варто приділити і пенсійній реформі. Відповідно до закону, в Україні введена накопичувальна система. Це означає, що частина тих, хто працюють, платитиме додатковий внесок і під час виходу на заслужений відпочинок отримає другу пенсію. Спеціально для цього була розроблена схема нарахування пенсій. Її логіка проста — чим більше людина пропрацювала (офіційно), тим більше буде отримувати.

Децентралізація — ключове досягнення Кабміну Гройсмана. Крім того, цю реформу позитивно сприймає населення України. Як повідомив раніше голова уряду, за три роки доходи місцевих бюджетів в Україні зросли майже втричі — з 68,6 млрд грн у 2014 році до 192,7 млрд грн у 2017-му. За прогнозами у 2018 році вони можуть вирости до рекордних 231 млрд грн, зазначив він. А ще заявив, що Кабмін підтримуватиме регіональні проекти — будівництво доріг, дитячих садків і модернізацію медичних установ.

Співпраця з МВФ і нові тарифи

Запам'ятався Кабмін Володимира Гройсмана складними відносинами з МВФ. За три роки його керування країною Україна отримала декілька траншів від Міжнародного валютного фонду. Мільярд доларів у вересні 2016-го і стільки ж — у квітні 2017 року.

У грудні 2018-го МВФ відкрив для України ще одну 14-місячну кредитну програму підтримки економічної політики stand-by Arrangement (SBA) загальним обсягом 3,9 мільярда доларів. Перший транш — 1,4 млрд дол. отримано, інші консультації щодо них проводитиме вже новий Кабмін в кінці 2019 року.

Гроші виділялися під певні умови. Крім політичних — створення Вищого Антикорупційного Суду й іншої антикорупційної діяльності, було багато і непопулярних економічних заходів. Це й зменшення дефіциту бюджету, й горезвісне підвищення тарифів. А вони в жовтні 2017 року зросли на 23,5%.

Епопея з підвищення тягнеться ще з липня 2017 року. Україна відтоді перебуває в складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. Фонд наполягав на підвищенні ціни газу для населення, яке, за різними оцінками, могло становити від 30 до 65%, у зв'язку з ростом цін на міжнародних ринках, тоді як Кабмін порахував таке різке підвищення невиправданим.

Без підвищення тарифу на газ Україна ризикувала не одержати черговий кредитний транш МВФ. А це може призвести до загроз фінансової стабільності, браку валюти і уповільнення економічного зростання. Нині, незважаючи на економічні та політичні проблеми, співпраця з Фондом триває.

Боротьба з контрабандою

У червні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив війну контрабанді. Кабінет міністрів України спільно з силовими відомствами розробив загальний план дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою і тіньовими схемами на митниці.

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Серед основних "дірок" на митниці прем'єр назвав — транспортування нафти через канали в нейтральних водах, це зазвичай робиться за допомогою танкерів; оформлення вантажу за підробленими документами до застосування офшорів для ввезення імпорту без розмитнення; умисне зниження імпортної вартості для окремих товарів і багато іншого.

Поліцейські отримали право цілодобово перебувати в зонах митного контролю та пунктах пропуску через державний кордон. Їхнє завдання — контролювати роботу і знаходити факти порушення митних правил. За 2017 рік завдяки боротьбі з незаконними схемами додатково в бюджет України було залучено ще 70 мільярдів гривень.

Дороги

Українські автошляхи — одна з найбільших інфраструктурних проблем країни. Загальна протяжність автомобільних доріг в Україні — приблизно 430 тис. км. Із них 250 тис. км — це вулично-дорожня мережа в населених пунктах. За неї відповідають органи місцевого самоврядування. Ще 123 тис. км — це дороги місцевого значення, які з'єднують між собою села, і села з районними центрами.

Дорога Н-31 Дніпро - Решетилівка булу побудовали ще в 60-х роках та жодних разу нормально НЕ ремонтувалася. Ця траса дуже важліва, Аджея з'єднує Дніпро, Полтаву та Київ. Тому наш Уряд решил побудуваті нову міцну цементнобетонних дорогу. # УрядГройсмана # РемонтДоріг # Укравтодор pic.twitter.com/ysiBRA7S1Z - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 жовтня 2018 р

На жаль, повноцінно розв'язати цю проблему Кабмін Гройсмана не зміг чи просто не встиг, та й скандали з корупцією в будівництві доріг на місцях — не новина. Але певні успіхи в цій сфері все ж були.

Останній рік уряд активно взявся за розробку програм із будівництва бетонних доріг. Наприклад, почалося будівництво нової масштабної дороги Н-31 Дніпро — Решетилівка. Ця траса з'єднує Дніпро, Полтаву і Київ.

За інформацією Гройсмана, за останні три роки в Україні відремонтовано та побудовано 6800 км доріг.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг. Прийнята на рівні уряду цільова програма передбачає відновлення і розвиток мережі автодоріг державного значення та мостів за принципом із заходу на схід, поетапне впровадження довгострокових контрактів на утримання доріг, завершення об'єктів незавершеного будівництва високого ступеня готовності.

Гучні висловлювання

Окрему увагу варто приділити і висловлюванням Володимира Гройсмана на посаді прем'єра. Наприклад, вступаючи на свою посаду він пообіцяв "показати, як треба працювати". На той момент голова Верховної Ради Гройсман різко відреагував на роботу чиновників, які досі були у владі.

"Ганьба всім тим, хто за 24 роки не дав людям жити по-людськи. Те, що ви тут розмовляєте, це ганьба... Я вам покажу, що таке управління державою", — заявив він під час перепалки з народними депутатами від Радикальної партії.

Цікава словесна перепалка сталася у вересні 2016 року з віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком. Під час години запитань до уряду у Верховній Раді Гройсман виступав із ложі і передав слово Зубку, який повинен був пояснити ситуацію з гасінням терикону у Львівській області.

Міністр повз мікрофон відповів: "А я тут до чого? Є ДСНС, є Мінпаливенерго... Я дав доручення ДСНС".

Гройсман із відповіддю не забарився і також повз мікрофон обурено заявив: "Ти ще раз так скажеш — я тебе вижену нах*й звідси. Ти зрозумів мене, чи ні".

Перепалку показали всі телеканали, Гройсману в результаті довелося вибачитися.

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