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/Політика

Волкер висловився про поради Зеленському: в чому справа

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Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заперечив, що рекомендував президенту Володимиру Зеленському не призначати на посаду глави АП Андрія Богдана.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 28 травня, зазначивши, що в своєму спілкуванні з главою держави піднімав питання зобов'язань президента про процес реформ, але не персоналій, передає "Європейська правда".

"Ми не давали конкретних порад щодо окремих осіб. Ми сфокусувалися на політичних питаннях", - запевнив спецпредставник США.

Курт Волкер

Курт Волкер

24 канал

Новини
Призначення Богдана главою АП: у Мін'юсті дали оцінку скандалу

Волкер додав, що США підтримують курс Володимира Зеленського на проведення реформ в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Андрій БогданВолодимир ЗеленськийКурт Волкер
Місце
Україна
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Иванова Лера
Иванова Лера
Мoя иcкрeнняя благoдaрноcть томy, кто показaл мнe этот чудo-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁g3vm3ss Пpостo прoйдя пpoстoй oпpос пoлучила почти пoлугoдовую заpплaтy)) Пользуйтеcь, пoкa eщe еcть вoзможнocть=)
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