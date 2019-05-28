Волкер висловився про поради Зеленському: в чому справа

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заперечив, що рекомендував президенту Володимиру Зеленському не призначати на посаду глави АП Андрія Богдана.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 28 травня, зазначивши, що в своєму спілкуванні з главою держави піднімав питання зобов'язань президента про процес реформ, але не персоналій, передає "Європейська правда".

"Ми не давали конкретних порад щодо окремих осіб. Ми сфокусувалися на політичних питаннях", - запевнив спецпредставник США.

Курт Волкер 24 канал

Волкер додав, що США підтримують курс Володимира Зеленського на проведення реформ в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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