Волкер висловився про поради Зеленському: в чому справа

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заперечив, що рекомендував президенту Володимиру Зеленському не призначати на посаду глави АП Андрія Богдана.
Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 28 травня, зазначивши, що в своєму спілкуванні з главою держави піднімав питання зобов'язань президента про процес реформ, але не персоналій, передає "Європейська правда".
"Ми не давали конкретних порад щодо окремих осіб. Ми сфокусувалися на політичних питаннях", - запевнив спецпредставник США.
Курт Волкер
24 канал
Волкер додав, що США підтримують курс Володимира Зеленського на проведення реформ в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 травня Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.
У ЗМІ дізналися, що через це йому дзвонив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер з рекомендацією не довіряти юристу Ігоря Коломойського посаду глави АП.
Сам Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо".
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