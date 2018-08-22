Волкер не бачить єдиної Європи без Росії та України

Без участі України та Росії ідея єдиної і вільної Європи ніколи не буде реалізована.

"Вони теж повинні бути частиною процесу, інакше це ніколи не закінчиться, ми ніколи не будемо в безпеці", - заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на міжнародній конференції з питань європейської і трансатлантичної стійкості у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, те, де зараз перебуває Захід, "більше нагадує наполовину повну склянку, ніж наполовину порожню".

Нагадаємо, напередодні росЗМІ повідомили, що переговори Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо Донбасом опинилися під питанням, оскільки формат взаємодії вичерпав себе.