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Волкер не бачить єдиної Європи без Росії та України

1.1тЧитати новину російською

Без участі України та Росії ідея єдиної і вільної Європи ніколи не буде реалізована.

"Вони теж повинні бути частиною процесу, інакше це ніколи не закінчиться, ми ніколи не будемо в безпеці", - заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на міжнародній конференції з питань європейської і трансатлантичної стійкості у Вільнюсі, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, те, де зараз перебуває Захід, "більше нагадує наполовину повну склянку, ніж наполовину порожню".

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Нагадаємо, напередодні росЗМІ повідомили, що переговори Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим щодо Донбасом опинилися під питанням, оскільки формат взаємодії вичерпав себе.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
И че кастрюли от Волкера тащатся??Эта обезьяна специально направлена пиндосами на эту должность,что бы не дай бог как нибудь договоры Минские не здвинулись с нуля,это так очевидно...ну не получится у рагулей на чужом бую в рай вьехать,очко порвется.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бабаев Бабай, какашник свой поправь, дырявозадый, и иди сынулю своего обучай вождю пуп давать сосать как ваши деды тебя обучали, место свое помни, мокшанская свинособака
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Русский Солдат
Русский Солдат
Волкера послали? А как ему теперь семью кормить, по конференциям шпротным бред толкать? Бедолага.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, пока солдатствуешь женка твоя по заказа барина еще нарожала на убой, прикинь как везет тебе, без помощи не оставляют)))
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