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Волкер домовився з куратором Путіна щодо Донбасу: що відомо

28.8тЧитати матеріал російською

Вже цього літа може відбутися нова зустріч лідерів країн в "нормандському форматі".

Про це заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер за підсумками зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, передає "Голос Америки".

Волкер зазначив, що тільки після проведення в Україні виборів до Верховної Ради, буде ясно чи зможе президент Володимир Зеленський сформувати більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати план втілення "Мінська".

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"Я зв'язувався з російським партнером на переговорах Сурковим, просто щоб дізнатися, чи вважає він цей час відповідним для зустрічі. Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч чи ні. Якщо так, це буде трохи пізніше влітку, можливо", – підкреслив спецпредставник.

При цьому дипломат додав, що Росія не йде на переговори, стверджуючи, що Україна несе за все відповідальність і повинна вести переговори з терористами "Л ДНР".

"На жаль, ми не чули значних новин від Росії ... Тому зараз, з боку Росії це не виглядає багатообіцяючим. Однак, сам факт проведення зустрічі є, можливо, корисним", – додав він.

Курт Волкер

Курт Волкер

Волкер нагадав, що США не є частиною "нормандського формату", і "саме тому ми проводимо активні консультації з Україною, а також з Францією і Німеччиною". І тільки після виборів в Раду можна буде приймати потрібні для "Мінська" закони.

"Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії, і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація в плані безпеки", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Курт Волкер повідомив, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа повинна відбутися найближчим часом, так як Білий Дім приготував важливий сигнал для українського президента.

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Тема
мінські домовленості
Особи
Курт ВолкерВладислав Сурков
Теги
нормандський форматДонбас
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Перепил Недо
Перепил Недо
Положительной может быть только новость о развале орды
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Мир Миру
Мир Миру
У ново-мало-недо-росіян є вибір: або існування (спеціальний статус) з клеймом на лобі "амністований з Л/ДНР", або переселення до Росії на підставі російського паспорту.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Порошенко предупредили о встрече?
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