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1 листопада • оновлено в 06:46
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"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою

1.3т Читати матеріал російською

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо заявив, мир неминучий в Україні, а протилежного хоче лише войовнича меншість.

Він зазначив, що розведення сил в Золотому – це крок в правильному напрямку. При цьому Сивохо заявив, що для повернення до складу України Донбасу і людей, які проживають на окупованих територіях, необхідно, як в родині, навчитися розуміти, прощати і просити прощення, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Ви знаєте, що почалося розведення сил в Золотому. Це маленький крок, але в правильному напрямку. Більшість українців хочуть саме цього, але войовнича меншість продовжує диктувати стару обридлу політику. Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності", – сказав Сивохо.

Сергій Сивохо розлютив українців

Сергій Сивохо розлютив українців

МК

"І повірте, цей світ неминучий. А значить сильною і незалежною Україною бути", – додав він.

Сивохо також підкреслив, що не варто випробовувати терпіння президента України Володимира Зеленського.

"Поставити всіх на місце "сильною рукою" – це найпростіший шлях. Найскладніше – налаштувати серця і голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни. Повірте, краще не випробовувати ступінь терпіння і миролюбства президента, я давно його знаю", – підкреслив він.

"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою
"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою
"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою
"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою
"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою
"Войовнича меншість": Сивохо розлютив українців скандальною заявою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заступився за жителів ОРДЛО і закликав повернути їм українські пенсії.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Жирная давбасская свинья, ты скоро доп*здешься! Бузина тоже херойствувал...
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