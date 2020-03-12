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12 березня • оновлено в 16:03
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Дмитро Орєшкін
Дмитро Орєшкін
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Война на Донбассе заканчивается, начинается холодный мир

8.6т
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Прекращение военной фазы конфликта на Донбассе - реальный вариант развития событий. С обеих сторон сформировалась укрепленная линия раздела. Да, обстрелы продолжаются, но их уже гораздо меньше. В основном это минометный огонь, стрелковое оружие и т. д. У Минских соглашений, по большему счету, была цель остановить прямую и открытую войну. Это сделано.

Сейчас президент Зеленский пришел к власти с мандатом заключения мира. Бесконечно воевать нельзя ни России, ни Украине. Это и психологически невозможно, и ресурсов на это не хватает, раньше или позже на каком-то этапе ситуация должна была заморозиться. Сейчас она практически заморожена.

Следующий этап - прекращение обстрелов как таковых, даже минимальных. То есть это минимизация пограничных провокаций. По такой схеме развиваются практически все такого рода конфликты, будь то Нагорный Карабах, Абхазия, Республика Северного Кипра, конфликты в Азии и Африке. Идет война, которую удается нейтрализовать какими-то общими усилиями, остается недружелюбное соседство с недружелюбными ударами, провокациями и еще бог знает с чем. В конце концов, и эта фаза завершается, начинается холодный мир, и он может длиться очень долго.

"Л/ДНР" Путину не нужны! А зачем? Это же черная дыра! Он хотел бы впихнуть эту территорию назад в Украину при условии, что контроль над кадровым составом начальства и силовиками будет в Москве. Логика простая - пусть Киев платит за разбитую посуду, а руководить процессом будет Москва. Но в Киеве люди тоже хорошо понимают ситуацию и не торопятся забирать Донбасс назад. Да и у них ресурсов для этого не хватает.

Понятно, что "ДНР" и ЛНР в экономическом смысле никаких перспектив не имеют - ни в промышленности, ни в экономике. Они сидят на дотациях из Москвы, причем нелегальных.

Поэтому развиваться эта территория не может, так что это будет просто гниющий кусок, который с точки зрения Путина, логичнее было бы впихнуть назад в Украину на своих условиях. Украинцы хотели бы вернуть контроль над границей, только Путин на это не пойдет ни под каким предлогом. Он сам хочет контролировать ее, чтобы всегда иметь возможность протянуть свои войска.

Иначе это будет катастрофа с точки зрения и его персонального имиджа, и поддержки со стороны силовиков. И главное тогда - зачем все это затевалось? Россия и так потеряла влияние над Украиной. Это очень серьезный геополитический промах Путина, который он до сих пор пытается замаскировать аннексией Крыма.

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Автор
Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
війна Новини Росії Донбас Новини Донбасу Новини ЛНР ДНР
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Донбасс станет обычной российской территорией
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Schaidenko Leonid, главное по факту. По бумагам возможно составит компанию Абхазии. А возможно его руководство будет признано единственным легитимным на Украине
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
По факту - да, а вот по бумагам - неуверен.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Все это затевалось не для создания республик дыры, а что бы не давать покоя Украине так что пока рашка не сломает себе шею обстрелы и боестолкновения не прекратятся.
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Скакуарам приказ из Фашингтона пришёл?
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