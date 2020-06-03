Резніков озвучив позицію України щодо води для Криму
Український уряд не збирається відновлювати водопостачання Криму до його повної деокупації.
Таку заяву в інтерв'ю "Укрінформу" зробив міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Це принципова позиція: буде повна деокупація Криму, відновимо водопостачання. Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", – сказав він.
На запитання про те, чи є побоювання, що РФ може вдатися до силових заходів, Резніков відповів:
"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років вже відбоялися".
Міністр додав, що в Україні зараз "зовсім інший стан бойової готовності, інша армія, яка готова дати відсіч ворогу".
Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Резніков заявив, що на сьогодні не бачить загрози повномасштабної війни з Росією.