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3 червня • оновлено в 23:38
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Резніков озвучив позицію України щодо води для Криму

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Український уряд не збирається відновлювати водопостачання Криму до його повної деокупації.

Таку заяву в інтерв'ю "Укрінформу" зробив міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Це принципова позиція: буде повна деокупація Криму, відновимо водопостачання. Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", – сказав він.

На запитання про те, чи є побоювання, що РФ може вдатися до силових заходів, Резніков відповів:

"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років вже відбоялися".

Міністр додав, що в Україні зараз "зовсім інший стан бойової готовності, інша армія, яка готова дати відсіч ворогу".

Олексій Резніков

Олексій Резніков

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Резніков заявив, що на сьогодні не бачить загрози повномасштабної війни з Росією.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України політика Новини Криму Крим Крим без води
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