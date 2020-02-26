Вода в Крим: в Україні відповіли на вимогу окупантів

За час російської окупації Криму кількість відпочиваючих на півострові українців скоротилося в 10 разів, і ці люди не потребують води з Північно-Кримського каналу.

Про це заявив в ефірі ObozTV експостпред президента України в АР Крим Борис Бабин. Він прокоментував заяви російських політиків, що Україна зобов'язана відкрити Північно-Кримський канал через нібито масовий наплив своїх туристів на півострів.

"Курортний сектор Криму, ті місцевості, де традиційно люди відпочивають, мало пов'язані з Північно-Кримським каналом. На південному березі Криму і на південному заході є місцеві джерела води. Жодного відношення Північно-Кримський канал не має ні за яких обставин до цієї частини інфраструктури Криму", - підкреслив колишній постпред.

"Я думаю, що це заявляють люди, які бачили Крим десь колись на мапі, і там ніколи не були, а можливо відпочивають в зовсім інших місцях - в Європі чи на якихось островах", - зазначив Бабин.

Ексчиновник навів статистику, за якою в умовах окупації Крим відвідують з метою відпочинку до 300 тис. українців, тоді як до окупації це число становило 4 млн.

"Крим не є Меккою для українського туриста з низки обставин. Це політичні обставини, погана логістика, ціни, які, м'яко кажучи, вище, ніж на підконтрольній території, а також дорівнюють або вище, ніж ціни на курортах Середземного моря", - заявив Бабич.

"Для людини, які вміє рахувати власні кошти, навіть якщо вона абсолютно аполітична, навіть якщо люди не сприймають ситуацію війни, агресії, просто якщо вони рахують власний бюджет, то очевидно, що такі поїздки - своєрідне задоволення, дуже дороге і неякісне. Це об'єктивна реальність", - додав він.

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