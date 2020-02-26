Вода в Крим: в Україні відповіли на вимогу окупантів

За час російської окупації Криму кількість відпочиваючих на півострові українців скоротилося в 10 разів, і ці люди не потребують води з Північно-Кримського каналу.
Про це заявив в ефірі ObozTV експостпред президента України в АР Крим Борис Бабин. Він прокоментував заяви російських політиків, що Україна зобов'язана відкрити Північно-Кримський канал через нібито масовий наплив своїх туристів на півострів.
"Курортний сектор Криму, ті місцевості, де традиційно люди відпочивають, мало пов'язані з Північно-Кримським каналом. На південному березі Криму і на південному заході є місцеві джерела води. Жодного відношення Північно-Кримський канал не має ні за яких обставин до цієї частини інфраструктури Криму", - підкреслив колишній постпред.
"Я думаю, що це заявляють люди, які бачили Крим десь колись на мапі, і там ніколи не були, а можливо відпочивають в зовсім інших місцях - в Європі чи на якихось островах", - зазначив Бабин.
Ексчиновник навів статистику, за якою в умовах окупації Крим відвідують з метою відпочинку до 300 тис. українців, тоді як до окупації це число становило 4 млн.
"Крим не є Меккою для українського туриста з низки обставин. Це політичні обставини, погана логістика, ціни, які, м'яко кажучи, вище, ніж на підконтрольній території, а також дорівнюють або вище, ніж ціни на курортах Середземного моря", - заявив Бабич.
"Для людини, які вміє рахувати власні кошти, навіть якщо вона абсолютно аполітична, навіть якщо люди не сприймають ситуацію війни, агресії, просто якщо вони рахують власний бюджет, то очевидно, що такі поїздки - своєрідне задоволення, дуже дороге і неякісне. Це об'єктивна реальність", - додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.
Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Під час візиту до Севастополя президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.
5 лютого 2020 року російські медіа написали, що запасів води в Сімферополі вистачить ще на 104 дня. Стало відомо, що з 4 лютого в Сімферополі вже заборонені автомийки та сауни.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров уточнив, що ситуація з водою в анексованому Криму навіть гірша, ніж пишуть російські ЗМІ. При цьому, за його словами, проблема стосується тільки води для побутових потреб і господарської діяльності: "жодної гуманітарної катастрофи немає".
11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом". При цьому депутат наголосив, що це "його особиста думка".
Слова Арахамії викликали бурхливу дискусію як серед політиків, так і в соціальних мережах. Наприклад, Рефат Чубаров розкритикував позицію нардепа, а перший президент України Леонід Кравчук виступив за продаж води в Крим.
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