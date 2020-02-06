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7 лютого • оновлено в 09:47
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Павло Казарін
Павло Казарін
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Вода раздора: Киеву предстоит сдать экзамен

38.3т
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Крым нечасто получает повод мелькать в СМИ. Возможно, скоро все изменится.

На полуострове сейчас перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам. Запасов в водохранилищах недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Российские СМИ пишут о том, что Симферополь может остаться без воды уже к маю. В целом же основные водохранилища региона заполнены на треть – и этого может хватить до июня, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Внимание вопрос. Кто первый в Киеве начнет говорить о возобновлении поставок воды в Крым?

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Вода – главный дефицит полуострова после аннексии. До 2014-го днепровская вода обеспечивала до 90% потребностей региона. Спустя месяц после вторжения Киев перекрыл Северо-Крымский канал.

Российские власти сооружали водозаборы, бурили скважины, но фундаментально это вопрос решить не могло. Скорее, наоборот – привело к засолению почв в Северном Крыму, и сельское хозяйство в тех краях угасло.

Российские власти региона колеблются между демонстративной бравадой ("Украина превратила Днепр в канализацию, и нам такой воды не нужно") и требованиями ("Днепр берет начало на территории России и Украине не принадлежит"). Но теперь, судя по всему, уже не до позерства.

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Туристов можно привезти самолетами. Электроэнергию – поставлять по энергомосту из Краснодарского края России. Но воду полуострову может обеспечить лишь материковая Украина. И только Киев в силах избавить Кремль от головной боли. Которая появилась у него с тех самых пор, как Москва решила сменить флаги в Крыму.

Возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе

Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу "всех на всех" удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет.

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Олег Сенцов в свое время говорил о том, что людей можно менять лишь на людей – а не на политические уступки. Но логика Кремля состоит как раз в обратном. И у меня есть ощущение, что в ближайшее время Украина вновь может погрузиться в очередное внутреннее противостояние.

Нам вновь могут предложить выбор. Когда на одной чаше весов окажется политическое решение (возобновление поставок воды в Крым), а на другой – гуманитарное (возвращение украинских граждан). При этом нам обязательно расскажут о том, что поставки воды на полуостров – это тоже гуманитарный акт. Что таким образом мы заботимся о соотечественниках. Сошлются на Израиль и обвинят в воинственности тех, кто не согласится.

Безусловно, эта логика найдет немало сторонников. Потому что на кону будут конкретные жизни и частные судьбы. В то время как другая сторона станет апеллировать вещами куда более абстрактными и неосязаемыми. Наподобие суверенитета, государственных интересов и институциональной памяти.

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Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок. Но любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

Есть ситуации, в которых не бывает очевидных решений. В которых каждый выбор сопровождается шлейфом последствий. Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль.

Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах.

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Автор
Павло Казарін Павло Казарін
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело: Крым.Реалии
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Шоби эта "президентская должность" не пошла на попятную. - Никакой воды! Более того - пора начать прорывать канал, соединяющий западную часть Черного моря с мариупольским портом. Такой канал напрочь убъет всякие претензии на днепровскую воду, отрежет Крым от материка, и решит проблему прохождения судов в наши порты на Азове. Не плохо было-бы спустить воду с водохранилища, с которого питался канал. - Обнажились бы плодородные земли, раннее отнятые у Украины для этого, долбанного канала...
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Bychkov Anatoliy, Упоротое, зачем канал копать? Бери лопату и ещё выкопай ещё одно Чёрное море.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Электроэнергию – поставлять по энергомосту из Краснодарского края России???? Этому убогому никто так и не рассказал, что в Крыму построили и запустили две новых ТЭЦ?
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Тут разговор даже не о сроках возврата, а о том что Украине еще 2 года нужно не принимать Крьім обратно, через 2 года (когда РФ уже не будет ) там будет вода, иначе если РФ сейчас сбросит Крьім её перестанут чмьірить и снимут санкции,
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Camobar Camcon, Живут на свете дураки в стране дурацкой, жизнью блядской
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an and
an and
Petrova Anula, ну так и курс 100 рублей за доллар намного выгоднее кремлю, чем 65! И бюджет в рублях сразу вырастет ещё больше!)
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