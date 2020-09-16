У середу, 16 вересня, Верховна Рада України зібралася на чергове пленарне засідання, щоб розглянути питання про водопостачання на Донбасі та посилити відповідальність за неправдиві "мінування".

Усього до порядку денного включено понад 35 питань, які опубліковані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проєкту закону "Про розвідку" №2415д йдеться, що буде визначено коло посадових осіб, які матимуть доступ до розвідданих, соціальні та юридичні гарантії для співробітників розвідувальних органів.

Також документ визначає, які структури займаються розвідкою, хто ними керує, кому вони підкоряються і яким чином у них здійснюється цивільний контроль і т.д.

Проєкт закону "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" (за неправдиве мінування – Ред.) № 3911 пропонує встановити як додаткове покарання – конфіскацію майна.

Законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" №3743 передбачає адмінпокарання за перевантаження вантажівок на дорогах і можливого створення ДТП.

На повторний розгляд із пропозиціями від президента України винесено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відчуження майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" №3640. Раніше гарант ветував прийняття закону і відправив його на доопрацювання у ВР.

Пояснимо, що закон пропонував продовжити термін мораторію на відчуження житлового майна за протерміновані валютні кредити громадян, зокрема іпотечні, до 1 січня 2022 року. Згідно з документом, житло не може бути відчужене в громадянина, якщо це єдине місце проживання, якщо загальна площа житла становить не більше 140 кв.м. для квартири і 240 кв.м для будинку.

Також нардепи розглянуть проєкт постанови про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням №3835.

У документі йдеться, що дефіцит питного водопостачання виник у зв'язку з аварійним станом споруд Другого Донецького водопроводу, споживачами води якого є міста Слов'янськ, Краматорськ (частково), Дружківка, Костянтинівка та інші населені пункти Слов'янського і Костянтинівського районів.

Ініціатори постанови звернулися до Кабміну з вимогою виділити гроші на капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів Другого Донецького водопроводу.

Крім того, у Раді винесено на розгляд два проєкти закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" №3335 і 3335-1.

У документі №3335-1 йдеться, що до законів України будуть внесені зміни щодо:

уточнення процедури прийняття активів в управління Нацагентством;

надання можливості прозорої реалізації активів агентством;

забезпечення участі уповноваженої особи органу з виявлення, розшуку та управління активами в процесі судового провадження.

Крім того, до проєкту №3335 додано, що встановлення процедури управління арештованим майном здійснюється у виняткових випадках на підставі рішення Кабміну.

Законопроєкт №2551-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. Також з цієї дати буде заборонено поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства.

У проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства" № 3055 встановлюється принцип, за яким, якщо вік особи не встановлено і є підстави вважати, що немає повноліття, то він підпадає під захист як дитина.

Також у Кримінальному кодексі почнуть обчислювати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, починаючи з дня досягнення повноліття потерпілою дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня Верховна Рада офіційно висловилася щодо Білорусі та спростила реєстрацію на місцевих виборах в Україні.

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