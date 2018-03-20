Внутрішні переселенці домагаються права голосу на місцевих виборах

В Україні внутрішньо переміщені особи залишаються без права голосу. Вони не зможуть проголосувати на наступних виборах, бо Верховна Рада вже рік не може ухвалити відповідний законопроект.Внутрішньо переміщенні особи (ВПО) з Донбасу та Криму, які живуть на новому місці вже по 3-4 роки, не мають права голосу на виборах. Розроблений громадськими активістами та депутатами законопроект, який дозволяє тимчасово змінити виборчу адресу, аби проголосувати на виборах вже рік припадає пилом у комітетах Верховної Ради.

Без права голосу

Ганна Курценовська з Донецька переїхала до Києва у 2015 році. Відразу жінка включилася в соціальне життя громади району, де вона знімає житло. Разом з іншими переселенцями, вона організувала соціальну ініціативу допомоги малозабезпеченим літнім людям, роздаючи їм гарячі обіди. Її чоловік підприємець.

"Ми розуміємо, що в Донецьк вже не повернемося. Ми включилися в життя в Києві: допомагаємо місту, платимо тут податки, держава від нас отримує гроші, але ми не можемо ні на що вплинути - ми не маємо право голосу, нас ніде немає, ми нічого не можемо зробити", - каже Ганна Курценовська.

Таких як Ганна, за даними українського міністерства праці та соцполітики, зараз в Україні нараховується один мільйон 490 тисяч. Йдеться про переселенців з Криму та непідконтрольних уряду в Києві територій Донбасу. Більшість з вимушених переселенців досі офіційно зареєстровані за старою адресою, але реально проживають в інших регіонах по всій Україні. Через це люди не можуть повною мірою скористатися своїм виборчим правом на місцевих виборах та в одномандатних округах на парламентських виборах.

Законопроект на допомогу

Ще в кінці березня минулого року за ініціативи громадських активістів з Громадянської мережі ОПОРА, Донбас SOS, Благодійного фонду "Право на Захист" група депутатів розробила та зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 6240 щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп громадян. У законопроекті пропонується надавати виборцям можливість голосувати за реальним місцем проживання.

"Цей законопроект передбачатиме виборчі права внутрішньо переміщених осіб. Тобто якщо новий член територіальної громади приїде до столиці та тут зареєструється, то за два дні він отримає право голосу", - каже координаторка політичних та виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Окрім цього, за її словами, документ захищатиме права трудових мігрантів, які зареєстровані в одному населеному пункті, а живуть і працюють в іншому, здебільшого в Києві. "Трудові мігранти мають отримати право голосу в місцях постійного проживання за умови надання певних документів та проходженням певної процедури, яку ми пропонуємо й для ВПО", - зазначає Айвазовська.

Певні документи - це документи, які підтверджують факт проживання у тій громаді, де людина хоче голосувати, - договір оренди на квартиру, трудовий договір тощо. Аби унеможливити махінації з виборчою адресою, змінювати її пропонують дозволити заздалегідь і не частіше, аніж раз на півроку.

"Найбільше переселенців турбує те, що вони не можуть обирати на місцевих виборах. Адже на місцеву владу покладені зобов'язання організації життя переселенців: медичне забезпечення, житло, дитячі садки, школи, дороги. А не бачачи переселенців своїми виборцями, місцева влада не помічає потреби цих людей, не прописує цього у своїх програмах", - зазначає , координаторка юридичного напрямку "Восток - SOS" Олександра Дворецька.

У пріоритеті Виборчий кодекс

Аби привернути увагу депутатів та громадськості до проблеми, громадські організації провели флешмоб "#12 днів вистачить". Таким чином вони натякають депутатам, що їм не вистачило 12 місяців, аби розглянути законопроект у сесійній залі, але могло б вистачити і 12 днів. Крім того, громадські активісти влаштували акцію "Невидимі виборці", в межах якої розповідали історії переселенців, яких позбавляють права голосу на виборах.

Натомість самі депутати зізнаються, що законопроект поки що так би мовити "загубився" в комітеті. За словами Олександра Черненка, одного з автора законопроекту № 6240 та члену комітету правової політики, де розглядається цей документ, нині всі сили депутати спрямували на підготовкудо другого читання Виборчого кодексу України, де через поправки спробують надати ВПО право голосу на місцевих виборах. Але, за його словами, немає певності, що Виборчий кодекс буде проголосований швидко.

"Окрім цього кодексу, документів, які стосуються змін виборчого законодавства, комітет зараз не розглядає. Але гарантій, що Виборчий кодекс буде прийнятий, немає. Дуже важко буде виконати програму максимум по виборчій реформі", - сказав Черненко DW.