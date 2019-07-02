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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Внесли авансом!" У Зеленського розповіли, як набирали в "Слугу народу"

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Місця кандидатів в народні депутати в партійному списку "Слуги народу" визначало ядро партії, але без прямої участі президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Цензор" розповів керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Щодо місць не було ніякого алгоритму. Обговорювали два моменти, перший – коли сама людина хотіла. Ось я, наприклад, хотів особисто номер 7. Мені пропонували інші номери в десятці, але я захотів 7 за своїми особистими причинами. А друга, коли ми обговорювали першу десятку, то враховували медійність людей. Ну, може крім мене. Мене внесли так би мовити авансом, адже я був не так пізнаваний, як Дмитро Разумков", – пояснив він.

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Першу 20-ку списку також складали з урахуванням медійності людей і їх можливостей.

"Ми навіть запитували людей і деякі відповідали: "Не ставте мене в 20-ку. У мене поки свої плани". А для нас принципово, щоб перша 20-ка їхала в передвиборний тур, який ось скоро почнеться", – підкреслив Корнієнко.

Глава виборчого штабу додав, що Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, він і ще кілька людей вирішували, хто саме потрапить до списків. Також в обговоренні брали врахувати представники Зе-команд. Зеленський в обговореннях участі не брав. Він лише радив кілька особистостей, до яких треба "придивитися", зазначив Корнієнко.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Щодо купівлі місць у списку партії і мажоритарних округах він нічого не знає.

"Щодо мажоритарки йде багато розмов. Зараз багато самозванців і аферистів, які нібито від нашого імені щось пропонують. Мені називали кілька імен людей, які нібито все влаштують. Але ці люди не пов'язані з нашою командою. Не буду називати їх, це не етично", – розповів Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємець і волонтер з Дніпра Олександр Редька розповів, що партія "Слуга Народу" президента України Володимира Зеленскоготребует гроші від потенційних кандидатів за місця в списках.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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