Внаслідок вибуху в Парижі загинули щонайменше двоє людей

У прокуратурі Парижа повідомили про двох загиблих пожежників внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа. У прокуратурі міста заявляють про ще 37 травмованих.В одній із пекарень в центрі Парижа вранці в суботу, 12 січня, пролунав потужний вибух. За уточненими даними, які навела прокуратура міста, внаслідок вибуху загинули двоє пожежників. У прокуратурі відкоригували інформацію міністра внутрішніх справ країни Крістофа Кастанера, який раніше заявив про чотирьох загиблих, передає агентство AP.

За уточненими даними прокуратури, ще 37 людей отримали травми, десятеро з них - серйозні. Раніше, до повідомлення про загиблих, речник департаменту пожежної охорони Парижа Ерік Мулен повідомляв про загалом 36 постраждалих. За його словами, п'ятеро з них, у тому числі двоє пожежників, перебували в критичному стані.

За повідомленнями ЗМІ, вибух був дуже потужний, спалахнув вогонь. Правоохоронці виходять з того, що вибух спричинив витік газу. Саме через це до пекарні викликали пожежників - на момент вибуху вони перебували на місці.

Пекарня, в якій пролунав вибух, розташована приблизно за один кілометр від Паризької опери. На відеокадрах з місця події було видно велику кількість пожежників, з будівлі валив дим. Вітрини та шибки у вікнах неподалік від пекарні внаслідок вибуху розбиті, вибуховою хвилею перевернуло кілька автомобілів.

Крістоф Кастанер, який згодом прибув на місце події, повідомив, що в рятувальній операції беруть участь близько 200 пожежників.

Правоохоронці Парижа перебувають у стані підвищеної готовності через анонсовані протести "жовтих жилетів". У місті до охорони порядку цього дня під час протестів залучено п'ять тисяч силовиків.

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