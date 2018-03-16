Внаслідок авіаударів Росії і Туреччини у Сирії загинули десятки цивільних

Російська авіація проводить авіаудари в Східній Гуті. За даними спостерігачів, росіяни використовують термітні бомби, внаслідок чого деякі із загиблих обгоріли до невпізнаваності. Усього там загинули понад 50 цивільних.Російські авіаудари призвели до загибелі 57 та поранення близько сотні цивільних в районі Східної Гути. Про це у п'ятницю, 16 березня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. "Російські літаки завдали удару по містах Кафр Батна і Сабка, у Кафр Батні загинули 46 осіб і 11 - у Сабці", - цитує інформагенція dpa заяву керівника Центру Рамі Абделя Рахмана. Під час атаки авіації було застосовано вибухівку з термітною сумішшю. Поранені постраждали передовсім від тяжких опіків. Серед загиблих десятеро, за даними одного з активістів Центру на місці, обгоріли до невпізнаваності.

Зі Східної Гути у п'ятницю, 16 березня, втекли понад 4,1 тисячі осіб, передовсім старі люди, жінки і діти, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС з посиланням на одного з високопоставлених представників російської армії. Район Східної Гути і надалі частково контролюється повстанцями проти режиму президента Башара Асада.

Турецькі авіаудари в Афріні

У той же день на півночі Сирії - в районі курдського міста Афрін - внаслідок бомбардувань турецької авіації, за даними Центру моніторингу, загинули 22 цивільних, серед яких семеро дітей. Через продовження авіаударів та артилерійських обстрілів багато цивільних втекли з Афріна до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. За даними Центру, за дві доби місто покинули понад 35 тисяч осіб. При цьому раніше повідомлялося, що в місті проживає близько 300 тисяч людей.

20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG).