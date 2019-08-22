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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Вместо попкорна, похоже, пора запасаться валидолом

2.4т Читати матеріал російською

Так-с... За 100 дней команда Зеленского полностью слила дипломатию - президент за неё отвечал со дня инаугурации.

Дипломатия - это умение находить общий язык.

Совсем недавно, два года назад - Макрон твёрдо заявлял следующее: Россия - агрессор, королева Анна Русская - украинка.

Новини
Зеленский столкнулся с предательством

А сегодня он же выступает за "Европу от Лиссабона до Владивостока" и улыбчиво беседует со вчерашним ещё агрессором, а сегодня уже - несправедливо изгнанным из G8 европейцем.

С сентября команда Зе возьмётся за экономику, как только будет сформирован свой Кабмин.

Вместо попкорна, похоже, пора запасаться валидолом.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"королева Анна Русская - украинка". Ну может быть Макрон таки почитал их школьный учебник по истории и осознал какую глупость сморозил.
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Питон Каа
Питон Каа
Наконец-то дошло...
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