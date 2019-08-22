Так-с... За 100 дней команда Зеленского полностью слила дипломатию - президент за неё отвечал со дня инаугурации.
Дипломатия - это умение находить общий язык.
Совсем недавно, два года назад - Макрон твёрдо заявлял следующее: Россия - агрессор, королева Анна Русская - украинка.
А сегодня он же выступает за "Европу от Лиссабона до Владивостока" и улыбчиво беседует со вчерашним ещё агрессором, а сегодня уже - несправедливо изгнанным из G8 европейцем.
С сентября команда Зе возьмётся за экономику, как только будет сформирован свой Кабмин.
Вместо попкорна, похоже, пора запасаться валидолом.
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