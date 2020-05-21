Головна Новини
21 травня • оновлено в 20:08
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Власть Зеленского, которой у Порошенко не было никогда

18.4т
Читати матеріал російською

Аналитические центры один за другим публикуют сравнительные анализы деятельности пятого президента Украины Петра Порошенко и шестого президента Украины Владимира Зеленского за первый год пребывания у власти

Сколько законов принято? Какие реформы проведены? Как изменилась ситуация в различных сферах управления и экономики? И оказывается, что Порошенко был куда большим реформатором, чем Зеленский, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Тут бы стоило облегченно вздохнуть и сказать: что и требовалось доказать. Но ведь сам такой подход к делу – ложь. А ложь – это то, что оглупляет и развращает избирателя. В особенности "совкового" избирателя, который постоянно находится в поиске "лучшего царя" или гетмана.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В первый год своего пребывания на посту президента Петр Порошенко вначале сотрудничал с парламентом, в котором у него вообще не было собственных сторонников, а потом с парламентом, в котором была сформирована коалиция. На первом этапе это была широкая коалиция демократических сил – "Народный фронт", БПП, "Самопомощь", "Батькивщина", Радикальная партия.

Реформы проводились в жизнь во взаимодействии президента и правительства Арсения Яценюка. При этом глава правительства был не чиновником в президентском офисе, как Алексей Гончарук или Денис Шмыгаль, а самостоятельным политиком, нередко оппонентом президента. Именно поэтому успех реформ – это коллективный успех. Какие-то реформы инициировал президент, какие-то – правительство и парламентарии. Какие-то реформы президент поддерживал, каким-то противостоял. По каким-то вопросам приходили к компромиссу. Именно поэтому можно с уверенностью утверждать: в первый год президентства Петра Порошенко Украину реформировал украинский народ и избранные им представители.

А что же Зеленский? Зеленский начинал так, как Порошенко – в парламенте у него не было сторонников, а затем, после выборов, его партия получила ошеломляющее большинство в Раде. Но Зеленский с первых дней своего пребывания в должности проявил себя как откровенный враг парламентаризма. Он фактически заблокировал все последние реформы демократических сил. После появления нового большинства и парламент, и правительство просто исчезли, превратились в отделы офиса президента. А после фактического развала монобольшинства началась борьба этого офиса с олигархической клиентеллой. Какое все это имеет отношение к реформам? Да никакого. И, действительно – это личный провал Зеленского, который после президентских и парламентских выборов сосредоточил в своих руках всю полноту власти.

Власти, которой у Порошенко не было никогда. Но важно ведь не это. Важно то, что под популистскую болтовню о народовластии власти и реформаторских возможностей был лишен украинский народ – тот народ, который был творцом реформ 2014-2019 года. Тот народ, у которого отобрали власть олигархи и отдали ее популистам и лоббистам своих интересов.

Поэтому не нужно искать "доброго царя" и сравнивать графики. Нужно вернуть власть народу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: espreso.tv
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
59
Цікаво
27
Сумно
3
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги