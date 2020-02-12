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12 лютого • оновлено в 10:24
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Власть решила закрыть рот всем несогласным

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Извините, но я к вам обращаюсь за помощью. Ровно год назад у меня было 165 000 подписчиков. Сегодня у меня 192 000 подписчиков. Спасибо, что читаете. Но власти явно не нравится то, что такое количество людей меня читают. Ведь я критикую власть. Власть вообще болезненно воспринимает критику и ее раздражают все, кто говорят и пишут о факапах власти. Поэтому власть решила закрыть рот всем несогласным. Раз и навсегда. И для этого они решили проголосовать закон "О медиа", который в случае принятия его Верховной Радой уничтожит свободу слова в Украине. Это не просто атака на все медиа, а попытка закрыть рот всем несогласным и убрать любую критику в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Любой пишущий в соцсетях подпадет под действия этого диктаторского закона. #моносброд хочет ввести в Украине цензуру.

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Так вот, чтоб не допустить этого я приглашаю всех информационщиков, медийщиков, блогеров, журналистов и просто свободолюбивых граждан 19 февраля на 10-00 под Офис президента на акцию протеста. Отложите свои дела и найдите возможность прийти. Если вы не придёте 19 февраля, то возможно больше шансов у вас свободно высказываться не будет. Они хотят реализовать в Украине цензуру, как в России. Я этого не хочу. Поэтому 19 февраля я отложу все дела и приду под офис президента чтоб показать свое несогласие.

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Валерия Ильинична Новодворская когда-то сказала, что на баррикады за колбасой не ходят, на баррикады ходят за свободой. Пришло время выйти, чтоб защитить свободу слова. Надо выходить. И я иду. А вы? Вы придете, чтоб защитить свое право думать и высказываться свободно?

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Марченко Юра
Марченко Юра
А пороха не критиковал ,согласный был с живодером
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Все четко. "Слуги" берут пример с Педро Парашного - тот тоже цензуру, рот затыкал и нациков с сбушниками науськивал на всех, кто с его русофобией не был согласен!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Защита слова? А оно умное или абы поговорить? Можно узнать какую идею отстаиваете и какая идея вам мешает? А то выглядит будто предлагаете кота в мешке.
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