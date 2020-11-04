Власник серверів подав позов до ОАСК, щоб закрити реєстр декларацій

До Окружного адміністративного суду Києва подали позов з вимогою закрити реєстр електронних декларацій.

Позивачем виступила компанія "Алтаюр", яка володіє серверами, де зберігаються декларації, пише "Українська правда" посилаючись на адвоката Владислава Власюка і копію позову, який є у них в розпорядженні.

Зазначається, що компанія вимагає визнати дії Національного агентства з питань протидії корупції протиправними через рішення Конституційного суду, що скасувало статтю, за якою агентство мало зберігати і оприлюднювати декларації. Позивач вважає, що тепер законодавство не передбачає такої можливості.

У НАЗК сказали виданню, що поки не знають про позов. При цьому вони послалися на заяву глави агентства Олександра Новікова, в якому той говорив, що зараз сервери заарештовані через "факт розтрати та привласнення бюджетних коштів" під час їхньої оренди.

Крім того, Новіков говорив, що дружина власників "Алтаюра" працює консультантом в Конституційному суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL: