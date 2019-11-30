Влаштувався в Італії? Спливла скандальна інформація про повернення Онищенка

В Україну може повернутися одіозний нардеп-утікач Олександр Онищенко, якого викрили в давньому зв'язку з депутатом Верховної Ради, лідером фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Про це в Facebook повідомив народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко, назвавши дату повернення бізнесмена в нашу країну.

"Той що втік і просидів за кордоном майже все скликання ексдепутат Онищенко взяв зобов'язання повернутися до Києва 13 грудня. Щоб не йти по процедурі примусової видачі Україні, Онищенко погодився на добровільну екстрадицію і для цього пред'явив іспанському суду детальний план своєї подорожі додому. А, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, він навіть купив квиток на лоукост Ryanair Барселона-Київ", – написав Лещенко.

Однак колишній депутат вважає, що Онищенко не повернеться, адже він нібито отримав 10-річний вид на проживання в Італії.

"В Україні Онищенко допоміг обратися в нинішню Раду відомій тепер Ганні Скороход, погодивши її на округ, ну і Юлії Тимошенко теж багато допомагав, за що вона називала справу НАБУ "переділом бізнесу" та "фейком", – відмічено в повідомленні.

Facebook Сергій Лещенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Лещенко розповів, що народний депутат України Юлія Тимошенко нібито має давні зв'язки з одіозним нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

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