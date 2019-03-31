"Влаштували погром": в мережі розповіли про безлади на виборчій дільниці

На одній з виборчих дільниць Дніпра чоловіки нібито влаштували погром через те, що їх не було в списках.

Про це в Facebook написав місцевий житель Олексій Дубілет. За його словами, він теж ходив на дільницю разом з сім'єю і зміг проголосувати тільки один через відсутність інших в списку.

"Це фіаско, братан. Ходив разом з сім'єю голосувати. Разом, проголосував тільки я один. Всіх інших не було в списках, хоча іменні запрошення приходили + успішно себе знайшли на сайті виборців. На аргумент, що всім прийшли запрошення - глава виборчої комісії розвів руками і сказав, що у нього # нема_повноважень. На прохання зареєструвати скаргу - нам запропонували звернутися в поліцію", - повідомив він.

"Тільки що написали, що на наш виборчу дільницю приїхала велика родина і їх теж немає в списках. Кажуть, що чоловіки влаштували погром, розбили комп'ютер і розкидали столи", - додав Дубілет.

Правда Дубілет не уточнив номер виборчої дільниці та не повідомив інших подробиць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

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