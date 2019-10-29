Владу в Черкаській області "взяли" "Черкащани"

Новим головою Черкаської обласного ради став керівник фракції місцевої партії "Черкащани", фермер – Анатолій Підгорний. Він був обраний під час сесії у вівторок, 29 жовтня.

Як повідомив журналіст OBOZREVATEL, його обрали під час сесії у вівторок, 29 жовтня.

Анатолій Підгорний Facebook

За Анатолія Підгорного у таємному режимі проголосували 43 депутати при необхідних 43. Проти – 3, недійсних – 3 голоси. Позачергове засідання сесії обласної ради скликали на вимогу двох політичних сил – ВО "Черкащани" та ВО "Батьківщина".

За призначення нового керівництва обласної ради переважного голосували фракції "Батьківщина", "Черкащани", партія УКРОП та Радикальної партії Ляшка. Проти – депутати від груп "Основа" та "Шевченків край" (у минулому фракція Блоку Петра Порошенка "Солідарність").

Посада голови обласної ради була вакантною із листопада 2018 року. До сьогодні обов'язки голови тимчасово виконував Валентин Тарасенко.

Анатолій Підгорний – аграрій. Проживає в м. Тальне, Черкаської області, є керівником фермерського господарства "Терра – Украгро" та ПП "Тальне – Агрохім". Одружений, виховує трьох дітей. Голова фракції партії "Черкащани" в Черкаській обласній раді.

Детальніше про нового голову обласної ради та його заступників читайте згодом на сайті OBOZREVATEL.

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