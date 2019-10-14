Так не должно быть. Просто потому, что быть не должно. Это какой то сюр. Посудите сами.

Тимофей Милованов заявляет, что Украина ему не интересна, а в экономике он не разбирался и не разбирается. И добавил, что интересуется больше сальсей и парусным спортом. Сразу после этого его назначают министром экономики (!!!) Украины (!!!). После чего этот персонаж добавил, что книги он не читает, и другим не советует, так как книга - пустое занятие...

Он просто не в себе.

Давид Арахамия, который верой и правдой служил в качестве советника министра обороны Полторака, а сегодня стал главой фракции "Слуг" сначала хотел внедрить искусственный интеллект, который бы следил за голосованиями своих однопартийцев. Затем этот деятель "умножил на ноль" Главу МИДа Пристайко, полностью исказив позицию Президента по вопросу формулы Штайнмайера. Это чуть не привело к международному скандалу. Ну и в заключении сказал, что денег на восстановление Донбасса в стране нет.

Конгениально.

Министр образования пожаловалась, что денег на повышение зарплаты учителей негде взять. Глава Минфина сообщила, что МВФ требует рыночных цен на тарифы, и потому они вряд ли понизятся. Скорее, наоборот. Министр социальной политики, вместе с главой социального Комитета сообщили всем, что надо заканчивать с льготами военнослужащим и другим категориям. Глава антикоррупционного Комитета открыто ссылается на позицию МВФ. Глава делегации Парламента в ПАРЕ угрожает Евросоюзу бойкотом, говоря о том, что Европа сама прийдет и попросит Украину вернутся.

Это ж Пациенты Канатчиковой дачи.

Глава Укрпочты Смелянский, который полностью "положил" предприятие, получая при этом более 300 тысяч в месяц, назначен в Наблюдательный Совет "Укроборонпрома". Кстати, вместе с одиозным Витренко из "Нефтегаза". Того самого, который вместе с Коболевым выписал себе премию. Скромных 6 миллионов долларов. Теперь этот персонаж будет следить за коррупцией в оборонном секторе.

Палата номер 6.

И вишенка на торте, это наш Премьер - грантоед на самокате Гончарук. Тот Гончарук, который хвалил курс Порошенко, собрался рыть морской тоннель и вводить формулу Гершенталя-Хиршмана, вместе с 1 миллионов рабочих мест и строительством 5 глубоководных портов и 15 аэропортов. Плюс пообещал снизить заболеваемость инф заболеваний на 20%...

Так вот, этот самый Премьер, сходил на концерт группы с известными праворадикальными взглядами "Сокира Перуна". Концерт организовал Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве Бузины. На этом же концерте присутствовал Карась из С-14 и другие "деятели" патриотического движения. Гончарук был одет в чёрное и выступил приветственными словом. И его не смутил факт, что на концерте всегда присутствуют молодчики с нацистской символикой, свастикой и выкидывают зиги.

Так что, воскресное пати удалось на славу.

Вообще, это какой то сюр. Так не может быть. Все смешалось в доме Облонских.

И весь этот шабаш происходит на фоне падения уровня средней зарплаты, недополучения доходной части бюджета, наездов на СМИ и малый бизнес, приближающуюся зиму, тарифы, цены на медикаменты, паления производства и проблемы в энергетике.

Друзья! Я во многих вопросах поддерживаю Президента. И считаю, что только благодаря Зеленскому Президентом не остался Порошенко и Ко.

Но я не понимаю этих кадровых назначений.

Что происходит, Владимир Александрович?

Где Вы набрали этих мальчиков в жилетках?

Неужели Вы, господин Президент, не понимаете, что эта шобла доведёт страну до ручки, а Вас до неминуемого разочарования и падания доверия людей?

Выход один, Владимир Зеленский. Или Вы их прогОните, или они Вас загОнят. А вместе с Вами и всех нас.

Так что, думайТЕ!!!

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