У найближчі тижні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті в нормандському форматі, - повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У кого на руках "козирі"? І як ними скористаються?

Козирі, як і раніше, залишаються на руках України і Заходу. Я маю на увазі санкції. Якщо ці санкції будуть використовуватися в повній мірі, то Росія змінить позицію. Якщо вони будуть залишатися потенційними і досить м'якими, як зараз, то для Путіна це не аргумент.

На жаль, ці козирі не використовуються належним чином, і в даному випадку я не дуже великий оптиміст. Чому? Давайте згадаємо заяви Путіна, коли ця інформація з'явилася: "Йому (Зеленському, - Ред.) потрібно виконати домашнє завдання".

Якщо перекладати цю фразу з дипломатичної мови на нормальну, це означає наступне: доки Україна не почне безпосередніх контактів з бандитами, доти наша позиція не зміниться.

Хіба що під час переговорів Путіна з Макроном були досягнуті певні, поки що непублічні домовленості, що він піде на якісь кроки. Можливо, він пов'язав це з якимись кроками і з нашого боку.

Володимир Зеленський Апостроф

І тут потрібно дивитися, щоб ми не потрапили в ситуацію, коли ми будемо йти назустріч Путіну тільки тому, що на нас будуть тиснути з Парижа або з Берліна. Мені здається, нашу позицію треба чітко і ясно не тільки заявляти, але й тримати. Інакше ми просто будемо видавати свої поразки за великі перемоги.

Все інше не спрацює. Якщо Росія залишиться на своїх позиціях, то позитивних результатів від такої зустрічі не буде.

Якої максимальної користі може досягти Україна, якщо козирі будуть використані? Російські війська заберуться геть з Донбасу, за ними миттєво втечуть найманці, вбивці, ґвалтівники та весь інший непотріб. І там, згідно з Мінськими домовленостями, через певний час, під наглядом міжнародних структур відбудуться місцеві вибори, але в рамках українського законодавства, коли там будуть діяти українські політичні партії, коли там будуть працювати українські ЗМІ і так далі.

Ось тоді шанс є.

Якщо ж питання знову зведеться до тиску на Україну, значить, шансів немає.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.