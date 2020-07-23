Владі потрібен на виборах кишеньковий суддя Вовк, – Бутусов

Скандальна справа Національного антикорупційного бюро заблокована, тому що владі став потрібен на виборах "кишеньковий" суддя Павло Вовк.

Так вважає журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов. За його словами, в Генеральній прокуратурі нікому підписати подання до Вищої ради правосуддя на відсторонення Вовка. На своїй сторінці в Facebook Бутусов пояснив, що відбувається.

"Генеральна прокуратура п'ять днів не підписує подання на звільнення з посади семи суддів Окружного адміністративного суду. Оскільки судді є спецсуб'єктами, то для того, щоб їх затримати і відсторонити від справи необхідно спеціально рішення Вищої ради правосуддя. Так ось, затримання відбулися в п'ятницю, підозри вручені, а наступний крок – розгляд справи у Вищій раді правосуддя відбутися не може. Немає подання", – розповів журналіст.

Згідно із законом таке подання повинен написати заступник генерального прокурора України. Оскільки Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку, то вручення підозр підписав інший заступник генпрокурора – Андрій Любович.

"Здавалося б, все нормально, але в п'ятницю генеральний прокурор Ірина Венедиктова раптово ... забрала у Любовича нагляд у справі Вовка. І передала справу...а поки нікому і не передала. За даними джерел "Цензор.Нет" в ОГПУ , справа Вовка зараз нібито має надійти іншому заступнику генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однак за даними наших джерел, фактично справа Вовка до Мамедова ще не надійшла!" – пояснив він.

За даними джерел Бутусова, Мамедов навряд чи готовий підписувати цю справу, навіть якщо Ірина Венедиктова і розпише. Тобто справа вже на межі повного розвалу і Вовк чекає повної реабілітації і свого тріумфу – він отримав гарантії недоторканності, вважає журналіст.

"Так, є маса юридичних виправдань і нюансів, щодо підслідності НАБУ, джерел доказів і так далі, так, дійсно, є вагомі сумніви, що справа дійде до суду. Але це хоч якийсь шанс, хоча б морального осуду. Хіба влада не зобов'язана зробити все для усунення Вовка на основі його вельми цинічних розмов, які якось погано в'яжуться з суддівською клятвою?" – написав Бутусов.

Експерт заявив, що насправді "ми бачимо дуже цинічний політичний договірняк" влади з Окружним адміністративним судом. Він приймає ключові рішення по державним чиновникам і по ходу виборів.

Скріншот. Юрій Бутусов в Facebook

Скріншот. Юрій Бутусов в Facebook

Скріншот. Юрій Бутусов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України від 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників Євромайдану. Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.