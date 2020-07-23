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Владі потрібен на виборах кишеньковий суддя Вовк, – Бутусов

Карина Бондаренко
Політика
1,6 т.
Суддя Павло Вовк

Суддя Павло Вовк. hromadske.ua

Скандальна справа Національного антикорупційного бюро заблокована, тому що владі став потрібен на виборах "кишеньковий" суддя Павло Вовк.

Так вважає журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов. За його словами, в Генеральній прокуратурі нікому підписати подання до Вищої ради правосуддя на відсторонення Вовка. На своїй сторінці в Facebook Бутусов пояснив, що відбувається.

"Генеральна прокуратура п'ять днів не підписує подання на звільнення з посади семи суддів Окружного адміністративного суду. Оскільки судді є спецсуб'єктами, то для того, щоб їх затримати і відсторонити від справи необхідно спеціально рішення Вищої ради правосуддя. Так ось, затримання відбулися в п'ятницю, підозри вручені, а наступний крок – розгляд справи у Вищій раді правосуддя відбутися не може. Немає подання", – розповів журналіст.

Згідно із законом таке подання повинен написати заступник генерального прокурора України. Оскільки Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку, то вручення підозр підписав інший заступник генпрокурора – Андрій Любович.

"Здавалося б, все нормально, але в п'ятницю генеральний прокурор Ірина Венедиктова раптово ... забрала у Любовича нагляд у справі Вовка. І передала справу...а поки нікому і не передала. За даними джерел "Цензор.Нет" в ОГПУ , справа Вовка зараз нібито має надійти іншому заступнику генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однак за даними наших джерел, фактично справа Вовка до Мамедова ще не надійшла!" – пояснив він.

За даними джерел Бутусова, Мамедов навряд чи готовий підписувати цю справу, навіть якщо Ірина Венедиктова і розпише. Тобто справа вже на межі повного розвалу і Вовк чекає повної реабілітації і свого тріумфу – він отримав гарантії недоторканності, вважає журналіст.

"Так, є маса юридичних виправдань і нюансів, щодо підслідності НАБУ, джерел доказів і так далі, так, дійсно, є вагомі сумніви, що справа дійде до суду. Але це хоч якийсь шанс, хоча б морального осуду. Хіба влада не зобов'язана зробити все для усунення Вовка на основі його вельми цинічних розмов, які якось погано в'яжуться з суддівською клятвою?" – написав Бутусов.

Експерт заявив, що насправді "ми бачимо дуже цинічний політичний договірняк" влади з Окружним адміністративним судом. Він приймає ключові рішення по державним чиновникам і по ходу виборів.

Скріншот.

Скріншот. Юрій Бутусов в Facebook

Скріншот.

Скріншот. Юрій Бутусов в Facebook

Скріншот.

Скріншот. Юрій Бутусов в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України від 26 липня влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Слідчі дії проходять в рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду і його суддів щодо учасників Євромайдану. Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

УкраїнаНаціональне антикорупційне бюро УкраїниІрина ВенедиктоваЮрій БутусовПавло Вовк
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