Найгірше в ситуації з обміном, що Зеленський, Чумак і Рябошапка фактично благословили тероризм і розстріли революцій. По суті — своїми руками зробили те, за що гризли попередників.
Іще завдали нищівного удару по усіх системі права, яка і так ледве ходить на милицях.
А нові заручники будуть.
Ось побачила на стрімі блондинку у куртці "моя держава Україна". Це бранка ОРДЛО, яку віддають українській стороні. Олена Сорокіна просто приватний підприємець, власниця зоокрамниці в окупованому Первомайську. У листопаді 2018 її цапнуло "МГБ ЛНР" "за шпигунство на користь України".
Хапати можна там ще багато, щоби змусити українську сторону відпустити довічно засуджених за тероризм. Чи фактично плюнути на сім`ї Небесної сотні — де уже чимало батьківських сердець не витримало і теж померло.
Нагадую,що так можна дійти і до першого епізоду "Чорного дзеркала", де прем`єр був змушений чпокати свиню.
...
Питання не в рейтингах влади.
Не в діях ОПУ за чашкою рому.
Не у рішеннях Зеленського, щоб нарід любив.
Зараз зіштовхують лобами майданівців і полонених часів донецького аеропорту — тих, хто останні 6 років йшов пліч-о-пліч разом у горі і радості.
Коли черговий діяч, який за останні кілька років змінив кілька партійних знамен: БПП, Саакашвілі, "зелені" — пише про "пойнять і простіть", можна лише уявляти, що понаписують оці мужі, якщо отак почнуть реінтеграцію. Нахрапом, без пояснень, з одними стрімами Кирила Тимошенка.
Всі полонені мають бути на волі.
Але і система правосуддя має працювати: щоб у жодного президента не було спокуси покласти за сотню людей кулями на Інститутській. Бо близьке оточення переконує: "шеф, все буде гуд. Стрельнемо, підуть геть".
Саме тому в країні завше буде срака. Бо можна вбити, переступити закон, але тебе врятують, дадуть російський паспорт і працевлаштують на кращі умови. По ходу зима-весна 2014, коли моряки, кримський та луганський беркут, місцева "Альфа" аж бігом бігли присягати триколору, нічому не вчить.
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