Влада зрадила українських лікарів, – Порошенко

Нинішня влада фактично зрадила українських лікарів, які сім місяців тримають коронавірусний фронт без належної підтримки держави.

Про це під час телемарафону в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал" заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку донизу).

"Наші лікарі героїчні, які за сім місяців не мають жодного вихідного, жодної спокійної ночі. Сім місяців, зраджені владою, не мають адекватної оплати своєї праці, не мають ліків, засобів індивідуального захисту, кисню для хворих, обладнаних реанімаційних палат, апаратів ШВЛ, пульсоксиметрів. Вони не мають усього того, чим держава має забезпечити. Хто несе за це відповідальність? Влада", – наголошує Порошенко.

"Насамперед за це несе відповідальність Зеленський, який абсолютно не зрозумів небезпеку коронавірусу в січні. Який закрив країну – кожну кафешку, МАФ на ринку і позбавив роботи мільйони громадян, коли по країні були лічені хворі. Закрив парки для мам із дітьми. Закрив усе для всіх, крім касти недоторканних "слуг" Зеленського, які пиячили у "Велюрі", абсолютно ігноруючи потреби країни. Це всі знають", – нагадав Петро Порошенко.

"Потім Зеленський створив штаб із боротьби з коронавірусом. Це було в березні. Себе призначив головнокомандувачем цього штабу. У травні він себе оголосив майстром спорту міжнародного класу в боротьбі з коронавірусом. А потім як верховний головнокомандувач із боротьби з коронавірусом підписав капітуляцію країни перед цією небезпечною хворобою, яка зараз становить реальну загрозу національній безпеці", – застерігає п’ятий президент.

Він зауважив, що заходи, які мала запровадити влада, зрозумілі.

"Кожен українець має право від влади безкоштовно отримати засоби захисту – маску. Це ж просто. Маски маємо виробляти ми всередині країни. На це треба було 1,5-2 місяці, щоб налагодити й забезпечити.

"Замість цього влада в січні-лютому сотні тонн масок, мільйони масок вивезла за кордон", – зауважує Порошенко.

"Друга позиція. Кожен громадянин України має право на швидкий безплатний тест. Протягом доби він повинен мати можливість, якщо відчуває, що був контакт із підозрою на коронавірус, що є симптоми, якщо ти лікар, вихователь, вчитель – дайте можливість коштом держави отримати тест", – зазначає Порошенко.

"У вас 66 мільярдів, які ми в парламенті дали уряду і Зеленському на коронавірусний фонд. Це десяток мільйонів тестів. Подивіться, що робиться зараз. Люди сидять очікуючи цю подачку. Платили на початку 1600, 2100 гривень за цей тест і чекали його результатів два тижні. Кому вони потрібні через два тижні?" – обурюється Петро Порошенко.

"Влада не організувала процес. За два місяці можна було купити всі лабораторії", – переконаний він.

"Зобов’язання влади – тести, засоби захисту, а коли ти у важкому стані – обладнане ліжко в лікарні. Зобов’язання влади – захистити лікарів і медичних працівників, щоб вони могли надавати медичні послуги", – переконаний лідер партії.

"Не випадково, коли лише в Києві звільнилося понад 7 тисяч лікарів. Проблеми по всій країні – від Маріуполя до Коломиї, де увесь склад Коломийської інфекційної лікарні захворів. Немає лікарів – і можна Палац спорту відкрити, поставити ліжка, можна прийти хворому там полежати, але якщо немає кисню, реанімації, ліків і головне – немає лікарів, це знущання", – вважає Петро Порошенко.

"Я хочу попередити, що кожен, хто відмовить або обиратиме, кому жити, а кому – ні, сяде у в’язницю. У мене порада – не слухайте Степанова. Степанов – це Зеленський, а Зеленський абсолютно не розбирається ні в чому, зокрема в медицині. А Степанов – його права рука. Послухайте лікарів-інфекціоністів. Позиція дуже проста – лікарів треба захистити, лікарям треба заплатити 300% ставки, не похвилинної тарифікації, а якщо вони ідуть у палату з коронавірусними хворими – заплатіть їм за все", – закликав Петро Порошенко.

"Учора виповнилося 1,5 року владі Зеленського. Це час, коли треба звітувати перед народом. 25 числа ця влада звітує перед народом, і народ може дати оцінку цій владі, яка знищила Україну", – резюмував п’ятий президент.