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Влада знущається над людьми, – Пальчевський

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Політика
1,5 т.
Андрій Пальчевський

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" звернув увагу громадськості на проблему різкого збільшення хворих на коронавірус і бездіяльність влади.

Андрій Пальчевський звернувся до українців у своєму останньому ролику в Telegram.

"Ну що, догралися? 70 осіб померло за ніч. А міністр охорони здоров'я розповідає, що ліків немає. А немає їх тому, що їх розікрала ця зграя. Люди кажуть, що вони вже моляться на Супрун. Це ж що треба було витворяти з власним народом, розумієте? Немає ліків ні для онкохворих, ні для дітей. Відчуваю до зими ми залишимося з вірусом і без виборів", – підвів підсумок політик.

Раніше політолог Володимир Цибулько розповів, що Пальчевський, на відміну від своїх конкурентів, займається вирішенням реальних проблем людей.

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УкраїнаКиївАндрій Пальчевський
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