"Влада змінюється": Рябошапка висловився про розпад "Слуги народу"

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка допустив, що монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді може з часом розвалитися.

Про це він заявив в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що фракція СН "може фрагментуватися" або ж з'являться інші центри впливу.

"Влада змінюється. Змінюється конфігурація в парламенті. Я не виключаю, що з часом у парламенті буде інша більшість. А інша більшість – інший уряд. Можливо, дуже швидко зміниться і президент. У нашій країні щось передбачити дуже складно", – сказав Рябошапка.

Володимир Зеленський і "слуги народу" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжим соцопитуваннями, якби вибори президента стартували в найближчі дні, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 45% українців. Його партію "Слуга народу" підтримали б понад 41% виборців.

На початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів. При цьому трохи зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% у квітні проти 21% в березні.