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14 травня • оновлено в 17:11
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/ Політика

"Влада змінюється": Рябошапка висловився про розпад "Слуги народу"

12.7т
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Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка допустив, що монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді може з часом розвалитися.

Про це він заявив в інтерв'ю "Лівому берегу", зазначивши, що фракція СН "може фрагментуватися" або ж з'являться інші центри впливу.

"Влада змінюється. Змінюється конфігурація в парламенті. Я не виключаю, що з часом у парламенті буде інша більшість. А інша більшість – інший уряд. Можливо, дуже швидко зміниться і президент. У нашій країні щось передбачити дуже складно", – сказав Рябошапка.

Володимир Зеленський і "слуги народу"

Володимир Зеленський і "слуги народу"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, згідно зі свіжим соцопитуваннями, якби вибори президента стартували в найближчі дні, то за Володимира Зеленського проголосували б понад 45% українців. Його партію "Слуга народу" підтримали б понад 41% виборців.

На початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів. При цьому трохи зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% у квітні проти 21% в березні.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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bregovich mark
bregovich mark
Почему .Очень даже все прогнозируемо.До конца года побегут.Кто куда.Кто в Румынию,кто в Израиль,кто в рашку (много).Ну это ,кто успеет.А в основном по Оресту "колыше витер тушки гопоти".
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Конечно Сорос неприкасаемый, а значит комменты удаляются.
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Cachko Elena
Cachko Elena
я вот понять не могу,уволили вас , так идите с Богом к своей бабе,своим делам...так нет же никак успокоиться не могут, все выползают из щелей и прогнозы и советы дают, без вас разберутся, невдахи ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Cachko Elena, ага,зелёные невдахи? Те разберутся...
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