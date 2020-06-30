Влада Зеленського має ознаки окупаційної адміністрації, – Балух

Влада президента України Володимира Зеленського має ознаки окупаційної адміністрації.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив колишній бранець Кремля, кримчанин Володимир Балух.

"Таке враження, це у мене вже майже впевненість – що влада Зеленського зараз має всі ознаки окупаційної адміністрації. Недержавної влади, а окупаційної адміністрації, тимчасової", – сказав він.

За його словами, мета сьогоднішньої влади – створити напругу в суспільстві і розпорошити сили її свідомої частини. Також він згоден з думкою, що нова влада – реваншистська.

"Навіть якщо і були нові обличчя, то вони виконували роль такого антуражу якого. І те, що цей уряд півроку навіть не проіснував, чергове тому підтвердження. І всі ці зашквари влади, цей дитячий сад, який на картинці працює, вся ця дурість, відосіки – це все ширма. А за лаштунками відбуваються важливі процеси, і сама зміна уряду ... тепер цих всіх регіоналів, "табачників" в культуру повернули, за мову беруться ... Вони не припиняють це рух", – розповів Балух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президент України Володимира Зеленського впав до історичного мінімуму.