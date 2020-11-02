Влада влаштувала колотнечу довкола КСУ через можливе скасування її корупційних рішень, – Тимошенко

Істерія чинної української влади довкола Конституційного суду зумовлена можливим скасуванням її корупційних рішень та зупиненням колонізації країни. У зв'язку з цим партія "Батьківщина" внесла три законопроєкти, щоб не допустити занурення країни у політичну кризу.

Про це заявила голова політсили Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, зазначивши, що коли Суд прийняв до розгляду подання про неконституційність розпродажу української сільськогосподарської землі, стратегічної власності, введення грального бізнесу в країні, створення іноземних наглядових рад у державних корпораціях, суддів почали залякувати й шантажувати, вимагаючи змінити їхню позицію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Лідерка партії застерегла, що мета влаштованої владою інформаційної кампанії – "змести цей суд, залишити розпродаж землі та стратегічної власності країни в силі, а на місце чинного Конституційного Суду поставити кишенькових маріонеток, які будуть обслуговувати політику колонізації країни".

Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" завжди була, є та залишається прихильником електронного декларування, повного і чиновниками всіх рівнів, була й залишається прихильником введення найжорсткішої кримінальної відповідальності за корупцію та незаконне збагачення.

"Щоб поставити всі крапки над "і", наша команда внесла три законопроєкти, які передбачають чітке введення електронного декларування на всіх рівнях чиновницької вертикалі. Ми внесли законопроєкт про відповідальність конституційних суддів за порушення закону – але не уряд мусить контролювати суди, а Вища кваліфікаційна комісія. Ми також хочемо попросити Верховну Раду негайно розглянути наш законопроєкт про кримінальну відповідальність за неправильне заповнення декларацій та незаконне збагачення. Усе це мусить бути ухвалено Верховною Радою, бо не можна залишати Конституційний Суд під тиском і практично управлінням виконавчої гілки влади", – зазначила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська Солідарність" також зареєструвала законопроєкти, які відновлюють кримінальну відповідальність за електронне декларування. За словами співголови фракції Ірини Геращенко, політична криза, яка спіткала Україну, була викликана виключно некомпетентністю чинної влади та президента Володимира Зеленського.