Влада вдруге "заморозила" підвищення зарплат освітянам, – Геращенко

Український уряд "заморозив" підвищення заробітних плат педагогам, яке передбачене законодавством про освіту.

Про це у Facebook написала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляється на сайті партії.

Вона наголосила – фракція вимагатиме перегляду у бюджеті на наступний рік фінансування для освіти.

"Сьогодні День учителя. А ось і "подарунок" від влади. Зарплати освітян заморожені до січня 2022. Більшість вчителів півтора роки тому повелися на обіцянки про 4000 доларів зарплати, й проголосували за чинну владу і "слуг", – написала Геращенко.

"Згадую наші важкі зустрічі з педагогічними колективами, коли я надавала чесну інформацію про бачення нашої команди щодо підняття зарплат освітянам, яке ми заклали в законі про освіту і ретельно виконували нашим урядом. Так, на жаль не було економічної можливості збільшити зарплати освітянам швидко і радикально, й ми про це чесно інформували. Але не брехали про 4 тисячі доларів перед виборами і не заморожували мізерні виплати на кілька років після виборів", – зауважила Геращенко.

"Ми будемо боротися за перегляд проєкту бюджету на 2021 рік і наполягати на збільшенні зарплат лікарям і вчителям. Ненормально, коли держава дбає тільки про прокурорів, спецслужби і поліцію, будує поліцейську країну", – переконана співголова фракції "Європейська Солідарність".

Постанову Кабінету Міністрів України про замороження зарплат освітянам опублікував народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Постанова Кабінету Міністрів України про замороження зарплат освітянам Європейська солідарність

"Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальні зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року. Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем’єр Шмигаль", – повідомив Гончаренко.

"Федерація профспілок опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування", – зазначив Гончаренко.

"Ця ситуація – ще один приклад того, до яких наслідків призводить дилетантство при владі. І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд, з якого і почалося падіння економіки. Уряди змінюються, але ситуація не змінюється", – наголосив народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Комітету виборців України, найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів "Європейської солідарності". У середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.