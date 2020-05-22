Влада України руйнує відносини з США задля надуманої атаки на Порошенка – Сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що переслідування п’ятого президента Петра Порошенка за купою надуманих звинувачень санкціонуються безпосередньо Володимиром Зеленським, який не приховує свого втручання у роботу правоохоронних органів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи так звані "плівки Деркача" про розмову Порошенка із колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. За її словами, те, що президент дає вказівкиправоохоронним органам, кого карати і сам визначає "вироки" та їх терміни, уже сприймається, як норма. Але, на переконання Сюмар, це злочин.

"Бо після його заяв справи проти Порошенка стають цілковито очевидним політичним переслідуванням як для ЄСПЛ, так і всіх, хто розуміє що таке право. Прикметно, що на виконання його вказівок відразу активізується ДБР і виконує абсурдні за своєю правовою природою "відосіки" про виклик на допит. Хоча повістки явно не так вручаються. Але в діях ДБР головною є інформаційна складова, бо юридичні перспективи – відсутні. Даєш "зрєліща", коли "хліба" нема і не очікується", – написала політикиня.

На її переконання, ця історія про комплекси Зеленського та його "майже маніакальну заточеність на Порошенку".

"Я не знаю як інакше, окрім як психіатричними термінами можна охарактеризувати дії людини, яка втягується в надскладну геополітичну гру, в якій на поразку приречена Україна, лиш би отримати чергову атаку на Порошенка… Заради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука і Коломойського Україна втручається в американські вибори, втрачає підтримку найбільшого стратегічного партнера США, відіграє чітку ФСБ-шну постановку антиамериканської істерії і, як наслідок, остаточне повернення в зону впливу РФ", – написала депутатка.

За словами Сюмар, недовгий період відродження української державності закінчився.

"Нерозуміння базових основ геополітики та дипломатів у діючого президента та використання його слабкостей дозволяє росіянам швидко і дешево зробити те, що не вийшло у 2013", – зауважила вона.

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