Влада розправляється з ВККС для збереження тиску на суди – Порошенко

Реформа судів першої інстанції була зірвана через саботаж зсередини. За законом, ВККС має слідкувати за процесом очищення судової гілки влади і відсторонювати від судочинства всіх, хто ігнорує вимоги реформи. Коли Комісія спробувала це зробити, нинішня влада почала розправу над діючим складом ВККС для збереження ручних судів, які забезпечували потрібні рішення в резонансних питаннях. Про це п’ятий президент України Петро Порошенко розповів під час інтерв’ю у ефірі "5 каналу".

"Суди першої інстанції, включно з Солом’янським, Печерським, Окружним адміністративним – вони взагалі не реформовані. Вони уникали реформи, тому що вони відмовлялися ходити на тестування, відмовлялися відвідувати реформу. Є закон, і Вища кваліфікаційна комісія суддів мала їх відсторонити від судочинства. Що вона й спробувала зробити. І сьогодні, зараз, з цією Вищою кваліфікаційною комісією суддів ця влада розправляється", – наголосив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" підкреслив, що всі скандальні судові рішення виходять якраз з нереформованих судів першої інстанції. Для правоохоронців доволі просто встановити вигодоодержувачів таких рішень, зокрема у резонансній справі по "Приватбанку", однак вони не поспішають з розслідуванням випадків корупційного тиску на суддів.

"Скарга по Приватбанку була подана суддями сумнозвісного Окружного київського адміністративного суду. На прес-конференції, яку провели директор НАБУ пан Ситник і прокурор Генеральної прокуратури пан Горбатюк, вони наголосили, що тиск на суддів був багатократно зафіксований, в тому числі і керівниками Офісу Президента, не виключаю, що і паном Портновим, щодо впливу на рішення. В тому числі і по Приватбанку, де вони є зацікавленими особами. Це є прямий факт корупції, який чомусь не досліджується правоохоронцями", – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що ініційована ним реформа довела свою ефективність в тих судах, де дотримувались закладеної законодавством стратегії. Якби судді першої інстанції так само сумлінно дотримувались вимог реформи, то їхні рішення викликали б значно менше претензій серед українців.

"Судова реформа дозволила сформувати два суди. Це є Верховний Суд, до якого немає зараз претензій. І Вищий антикорупційний суд, який має дві інстанції, і до якого також немає претензій", – зауважив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в програмі "Рандеву" на 5 каналі розповів про кампанію фейкових новин проти нього.

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