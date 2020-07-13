У Росії 10 млн українців, але там взагалі немає жодної школи, де б вивчали українську мову, не кажучи вже про викладання нею усіх предметів. "Слуги народу", нічого не зробивши для підтримки української, у четвер, 16 липня, хочуть ударити по ній русифікаторським законом 2362 Бужанського, продовживши у середній освіті викладання російською мовою.

В Україні немає місць компактного проживання російської національної меншини, але є 125 шкіл з російською мовою навчання. Перехід на українську мову навчання у цих школах, починаючи з 5-го класу, має розпочатися з 1 вересня цього року, після більш, ніж річного підготовчого періоду. При цьому російську мову як таку діти продовжуватимуть вивчати, якщо вона для них рідна.

Але владу це не влаштовує - їй потрібен не розвиток української мови, у першу чергу як вагомого чинника національної безпеки, а нова русифікація у дусі вимог Путіна та ОПЗЖ! Ухвалення Верховною Радою та підписання Зеленським цього закону і буде стартом цієї новітньої русифікації.

Тому українські сили у парламенті та поза ним, незалежно від партій та фракцій, об’єднавшись, мають не допустити ухвалення цього закону!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.