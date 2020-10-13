Проста цікавість чи спроба прикритися народом? Що стоїть за опитуванням від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення опитування в день місцевих виборів 25 жовтня. Виборцям поставлять п'ять питань, щоб дізнатися думку кожного. Ось із такою ініціативою виступив глава держави за 12 днів до голосування.

Що саме цікавить владу й що може ховатися за ширмою допитливості – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо владі знадобилася думка народу?

Після того як президент розповів про додаткове опитування в день місцевих виборів, значна частина опозиційних політиків не приховувала свого обурення. Мовляв, раз президент сказав, що все "буде так, як вирішиш ти", це означає, що результати опитування будуть втілені в життя. І не факт, що вони всім сподобаються. Головна претензія – ніхто не знає, що хоче знати влада. Мовляв, така технологія нагадує блискавичний у часі референдум із анексії Криму і навіть той, що потім росіяни провели на Донбасі за приєднання регіону до Росії.

Друга претензія – катастрофічна нестача часу: за 12 днів підготувати 30 млн додаткових бюлетенів (1 бюлетень – на одного виборця. – Ред.) технічно неможливо.

"Уявляєте собі, що це таке: сформулювати питання, надрукувати мільйони бюлетенів і видати їх людям. На місцевих виборах і так 4 бюлетені на голосування, дати людям ще п'ятий? А звідки на це гроші і головне – коли це зробити? Повна маячня", – обурився в коментарі OBOZREVATEL депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Ну і третій, найголовніший момент, який обурив навіть прихильників президента – а як анонсоване опитування підпадає під Закон України про вибори? Мовляв, закону про всеукраїнський референдум, як і про місцеві референдуми, – немає. Відповідно, немає і положення, згідно з яким Центральна виборча комісія може організовувати додаткові опитування.

За словами Гончаренка, звідси спливла інша версія, що такою ініціативою Офіс президента хоче приховати невдалі переговори з Росією щодо вирішення конфлікту на Донбасі, видавши їх за народну позицію.

У хід пішли політичні технології?

Є другий варіант, більш реалістичний – команда президента вдається до політичної технології, за допомогою якої максимально намагається мобілізувати свій електорат, відповідно вичавити з місцевих виборів максимум голосів – місць у місцевих радах – на свою користь.

"По-перше, будь-яке інше опитування 25 жовтня на виборчих дільницях, крім самих виборів, суперечить Виборчого кодексу й буде незаконним. Внести термінові зміни й надрукувати додаткові бюлетені? На це фізично немає часу. Не заперечую ймовірності, що анонсоване опитування може бути проведене у формі звичайної виборчої технології, а саме – опитувати будуть біля виборчих дільниць або на вулицях міста в день виборів", – пояснив OBOZREVATEL глава Комітету виборців України Олексій Кошель.

Однак і це, за його словами, дивна ідея з боку Офісу президента. Якби влада хотіла знати, про що думають українці, замовила б проведення соціологічного опитування в авторитетної соціологічної структури. Результат був би з похибкою +- 2%. А так на Банковій отримають значно більшу похибку, тому що понад 50% виборців на дільниці не прийдуть.

"Таке опитування може використовуватися як політтехнологія. Президент у своєму зверненні акцентував на одній із виборчих тез політичної партії "Слуга народу" – "Україна – це ти". Можуть активізувати окремі електоральні групи, наприклад, молодь. Тоді певна політична партія матиме більше голосів", – зазначив Кошель.

Які ж питання поставлять виборцям у день голосування?

Відповіді на це питання поки немає. Жоден із публічних депутатів пропрезидентської сили "Слуга народу" в деталі голосування не заглиблювався. Експерти ж висувають свої версії: влада може цікавитися в народу, що вони думають про війну на Донбасі і якими мають бути вибори на окупованих Росією територіях.

Однак це не так, запевнило джерело OBOZREVATEL в Офісі президента, де і зародилася ідея провести опитування. За його словами, політика в Україні потребує суттєвих змін, а класичні політичні групи ніколи не були зацікавлені в проведенні дійсно фактичних референдумів і опитувань. Вони завжди хотіли формувати тільки той порядок денний, який би їх влаштовував.

"Опитування буде, хоча ми бачимо шалений опір. Остаточний формат визначається прямо зараз, логістику узгоджують із усіма відомствами, що мають стосунок до проведення виборів. Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо, вже сьогодні. Спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках, порушуватися не буде", – запевнили там.