Українці змістили російських призначенців на переговорах щодо Донбасу: навіщо ризикує влада і що поставлено на карту

Вперше за останні 5 років переговорів щодо нормалізації конфлікту на Донбасі до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) увійшли не російські призначенці, а проукраїнські активісти, які вимушено виїхали у 2014-му, щойно почалася війна.

Чим два донецькі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський і двоє луганських активістів – лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист Вадим Горан – допоможуть у поверненні Донбасу – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Донбас на переговорах представляла Росія

9 червня Казанський і Гармаш підтвердили рішення увійти до складу української делегації у мінській ТКГ. Того ж дня вони вперше взяли участь у роботі політичної підгрупи як представники ОРДЛО. Доти замість них були "місцеві політики" Владислав Дейнего і Наталя Ніконорова, яких пролобіювала Росія. На останніх переговорах у Берліні 2 червня українська сторона начебто домовилася замінити їх.

"Україна хоче змінити концептуальний підхід до переговорів, переводячи його з російського на український", – пояснила в коментарі OBOZREVATEL депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук.

Російсько-український конфлікт

"Чомусь у минулі роки Донбас представляли ті, кого призначила Росія. Це були бойовики, які незаконно узурпували владу і представляли себе як уповноважені представники ОРДЛО. Ми це змінюємо і наші партнери з Німеччини та Франції нас підтримують. Щоб переговорний процес не викликав конфліктних ситуацій і резонансу у суспільстві, до складу переговорників запрошені люди, які мають авторитет, яких важко запідозрити в підігруванні владі і які зможуть інформувати суспільство про те, що відбувається в ТГК", – запевнила нардепка.

На уточнення, чому таких людей не включили до складу комісії раніше, Верещук сказала, що "всі йшли за російським сценарієм і ніхто не намагався переконувати західних партнерів у зворотному, бо так було легше".

Відомо, що, окрім Казанського та Гармаша, до складу комісії пропонували увійти ще кільком активістам із Донбасу. Всі вони відмовилися. Зокрема, йдеться про звільненого торік із полону донецького викладача Ігоря Козловського та журналіста Станіслава Асєєва. Його вдалося визволити в січні цього року після майже 2 років у підвалах "ДНР".

"Причини відмови конфіденційні: буде некоректно, якщо я викладу вам нашу розмову. Щодо "не здають" (мається на увазі питання про ймовірну здачу Донбасу. – Ред.) – не думаю, що там уже є що здавати. Я бачу загрозу не в цьому", – пояснив свою позицію Асєєв у коментарі OBOZREVATEL. А на своїй сторінці у Facebook додав, що Казанського і Гармаша знає досить довгий час і це люди, в репутації яких він не має жодних сумнівів.

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Григорій Тука вважає нинішню ініціативу влади із залучення до переговорів проукраїнських активістів "реакцією на невдалу спробу керівника Офісу президента Андрія Єрмака утворити консультативну раду разом із представниками ОРДЛО". Це те, на чому весь час наполягає російська сторона, називаючи процес "доцільністю налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом, спрямованого на узгодження кроків щодо послідовного виконання мінського комплексу заходів". Тоді таку ідею не підтримав навіть Захід, а українці вийшли на мітинги, вважаючи її "здачею державних інтересів та зрадою". Врешті Єрмак поставив питання на паузу.

"Париж і Берлін виявилися більш проукраїнськими, ніж уся чинна українська влада. Не думаю, що Казанський чи Гармаш впливатимуть на ухвалення хоч якихось рішень у комісії. Їх залучають для "тестування реакції українців і європейців". Це велика небезпека, бо щойно почнуться зустрічі проукраїнської частини Донбасу із проросійськими представниками – у величезній кількості питань вони поміж собою спільної мови не знайдуть. А Росія тоді говоритиме "от бачите, а ми вам казали, що це внутрішній український конфлікт, це громадянська війна. Вони навіть не можуть домовитися поміж собою. Ми тут ні до чого, настутнєт", – підсумував він.

Яка ж реакція Росії

Уже ввечері у понеділок, 9 червня, глава української делегації в ТКГ Олексій Рєзніков написав, що "Росія на диво спокійно відреагувала на появу проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з Донбасу". Ультиматумів не висувала, хоч і дізналася про них лише вранці, безпосередньо перед переговорами. Єдине, що затримала їх на пів години: "Гадаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити".

Денис Казанський додав, що "представники угруповань "ЛДНР" на їхню появу відреагували нервово, хамили, намагалися провокувати сварки, але реакція з боку України була спокійною. "Вони ще намагалися якось перекрутити ситуацію на свою користь і зберегти обличчя, називали нас "представниками консультативної ради" (створення якої пропонував Єрмак. – Ред), але їх постійно виправляли. Загалом ми були до такого готові", – додав він.