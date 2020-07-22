Влада підозрює фінансування ОПЗЖ Кремлем, але відкрито співпрацює з нею, – Гончаренко

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що чинна влада на чолі із президентом Володимиром Зеленським нібито відкрито співпрацює з партією "Опозиційна платформа – За життя".

Таку думку він висловив у ефірі "5 каналу". При цьому Гончаренко назвав "ОПЗЖ" прокремлівською "п'ятою колоною" в Україні.

"Минулого року в серпні Зеленський в інтерв'ю сказав, що знає, хто фінансує ОПЗЖ. Мовляв, "їх фінансує Москва і скоро я вам про це розкажу серйозні речі". Минув рік – і ми бачимо співпрацю (Зеленського – ред.) з ОПЗЖ. Наприклад, міністр охорони здоров'я України призначений голосами ОПЗЖ, коли звільняли Рябошапку і призначали Венедіктову, – там були голоси ОПЗЖ, при чому вони (голоси – ред.) були вирішальними", – сказав Гончаренко.

За його словами, співпраця влади з ОПЗЖ є очевидною.

"Сьогодні є очевидною співпраця влади з ОПЗЖ. І це є проблема, коли відкрито в суспільстві діє "п'ята колона", набирає силу, скуповує телеканали. Як ми дізналися нещодавно, Медведчук є співвласником "1+1", – нагадав нардеп.

Він наголосив, що попри минулий візит делегації від ОПЗЖ до Москви, ні Служба безпеки України, ні правоохоронці досі не зацікавилася цією поїздкою. Адже те, що представники ОПЗЖ літають у Москву, – це, наголошує нардеп, є злочинним актом проти України.

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня нардепи від ОПЗЖ обговорювали в Москві створення парламентського "нормандського формату" для переговорів по Донбасу. При цьому лідер партії Віктор Медведчук провів також зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нардепи 11 березня також були присутні на пленарному засіданні Держдуми РФ. У Верховній Раді відзначили, що відрядження для ОПЗЖ не оформляли, тому поїздка була їх особистою ініціативою, нардепи не були уповноважені вести переговори від імені України.

Це вже не перший візит Медведчука в Кремль. У березні 2019 року його разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойко їздив на зустріч з тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.