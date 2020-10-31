Влада паплюжить Конституцію і закон, прикриваючись 'волею народу' – Олег Синютка

"Україна Зеленського "в мініатюрі" – так назвав ситуацію, яка складалася після скандального рішення Конституційного Суду народний депутат, кандидат на посаду Львівського міського голови від "Європейської Солідарності" Олег Синютка. На своїй сторінці у Facebook він пише, що на скандальне рішення КСУ, яке підриває антикорупційну систему, Зеленський відповів ще більш кричущим антиконституційним законопроектом.

"На грубе порушення Конституції, удар по боротьбі з корупцією та європейській перспективі України більшістю суддів КС Зеленський відповів законопроектом, який ще більше порушує Основний закон. Для КС, президента та його Офісу (а також РНБО, яка вчора засідала в цій справі) такі терміни як верховенство права, європейські цінності, державні інтереси та майбутнє України як демократичної, правої держави – ніщо", – переконаний Олег Синютка.

Він вважає, що більшість суддів КС зробили це у власних меркантильних інтересах, щоб приховати "нажите непосильним трудом". Натомість Зеленський свої дії вчинив з чотирьох причин.

"Перше. Конституція й закони для нього – ніщо. Він же "хлопець з народу", який все вирішує, рубаючи з плеча. Або ж "розстрілюючи" парламент. Зміг Зеленський розпустити ВРУ минулого скликання з грубим порушенням Конституції? Зміг, бо така "була воля народу". Як і минулого року указ Зеленського "благословив" КС у цьому ж самому складі. Так само, як "юридично коректним" було "опитування" Зеленського, хоч насправді це було кричуще порушення Конституції та виборчого законодавства", – нагадує Синютка. .

"Друге. Він за будь-яку ціну не хоче показувати статків своїх та інших "слуг народу", отриманих за 1,5 року перебування при владі. Бо тоді народ остаточно зрозуміє, що ніякі вони не "слуги", – зазначає Синютка.

"Третє. Він побоявся реакції Заходу, який недвозначно заявив, що не буде толерувати знищення системи боротьби з корупцією й може призупинити безвіз. А цього Зеленському не пробачила б більшість українців, особливо молодих. Отже, президентові щось було потрібно робити, щоб показати свій зв’язок з цією частиною виборців", – вважає народний депутат.

Синютка також вважає, що Зеленському потрібна була вистава, щоб приховати дошкульну поразку на місцевих виборах, які показали, що епоха легких перемог закінчилася. І ніколи вже не повернеться.

"А тепер про головне. Для існування кожної держави головну роль грають її інститути. В Україні ми їх почали по-справжньому будувати з 2014 року за президенства Петра Порошенка. І чимало нам вдалося зробити. Тому після зміни влади російська п’ята колона, олігархи та їх посіпаки намагалися зруйнувати все, що стало нашим надбанням: від Армії, Церкви, Мови, реформ, верховенства права, демократії й аж до нашого курсу на ЄС і НАТО", – нагадує Олег Синютка.

На його переконання, рішення КС, законопроект і дії президента – це черговий елемент руйнування Зеленським, його "слугами" і "слугами слуг" основ Української державності. "Наша відповідь – це законопроекти "Європейської Солідарності", які дозволяють зберегти систему боротьби з корупцією та зміцнюють інститути, які цим займаються.

І я переконаний, що в парламенті ми знайдемо відповідне розуміння інших опозиційних політичних сил, які так само висловилися проти ініціатив Зеленського", – зазначає Олег Синютка.

Він також зауважив, що деякі політики, які півтора року займалися зализуванням Зеленського й на догоду йому обпльовуванням Порошенка, сьогодні кричать "ґвалт!" "Нещиро й надто пізно", – констатує Олег Синютка.