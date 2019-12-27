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27 грудня • оновлено в 15:56
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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
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Влада ніяк не реагує на шабаш сталіністів у Києві

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Комуністи спокійно провели свій шабаш на честь сталіна, який убив мільйони українців Голодомором та політичними репресіями. Жодної поліції - очевидно вона реагує лише на "ультранаціоналістичні погляди".

Між тим кпу та пропаганда комунізму і сталінізму в Україні заборонені. Де реакція Генеральної Прокуратури?! Служби Безпеки? Де взагалі реакція влади? Влада зобов`язана відреагувати, бо йдеться про захист честі та пам`яті мільйонів невинно загиблих українців. І цю пам`ять та честь може і має захистити лише Українська Держава!

Влада ніяк не реагує на шабаш сталіністів у Києві

Якщо ж ніхто з влади не реагує, значить їх повністю влаштовує пропаганда путінізму, невід’ємною частиною якої в Росії вже давно став сталінізм. Тільки при Зеленському ця пропаганда нахабно і неприховано перейшла кордон та уже ведеться у самій Україні.

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В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
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Рибак Арсен
Рибак Арсен
Що правда, то правда. зелена влада бореться тільки з патріотами... і захисниками України...
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