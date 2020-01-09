До афоризмів нинішньої “нової і креативної” влади, яка головними ворогами нашого бідного життя називала:
багато вчителів, викладачів, студентів, а відповідно шкіл та вишів, нині додалися й біблотеки.
Команда “Рідної країни”, яка в часи Черновецького-Кличка всіляко захищала київські бібліотеки, а в період децентралізації Гройсмана переконувала нових очільників ОТГ не закривати бібліотеки, нині знову отримує звернення від колективів, які потрапили у список ворогів влади.
Так йдеться про Запорізьку обласну біблотеку для юнацтва та десятки районних бібліотек по всій країні.
Невже у влади центральної та місцевої немає розуміння, що нині бібліотеки – це не лише місце для збереження і читання книг, це місце для просвітницьких заходів, навчань і тренінгів, це єдине місце безкоштовної допомоги для батьків, дітей і пенсіонерів!
Тому потрібно не закривати, а якнайшвидше забезпечити всі бібліотеки доступом до інтернету та комп’ютерами й залучити їхні колективи до навчання населення, особливо людей поважного віку, інструментами цифрової держави. Ба більше, варто створити на базі бібліотек ще й соціальні центри допомоги та консультацій для громадян, особливо у сільській місцевості.
А нині очільники Києва, обласних центрів та найдрібніших ОТГ виписали собі в кінці року премії від 250 до 400 відсотків бюджетних грошей, бо на бібліотеки не вистачає?
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