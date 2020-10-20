Влада не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію та власну безпорадність, – Турчинов

Українська влада намагається відвернути увагу суспільства від власної політики повзучої капітуляції, розігруючи з представниками п’ятої проросійської колони кримську карту та шукаючи винних в анексії.

Про це написав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у своїй програмній промові, проголошеній перед Верховною Радою 20 жовтня, Володимир Зеленський "вчергове дав наказ своїм кишеньковим слідчим розібратися з тими, хто "без бою віддав Крим".

"Це спроба Зеленського приховати свою відповідальність за провал боротьби з пандемією, масштабну корупцію, руйнацію економіки, власну безпорадність та нездатність керувати країною", – наголосив Турчинов, додавши, що дивно чути подібну войовничу риторику від людини, яка весь час свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача все робить, щоб ухилитись від будь-якого, навіть локального, бою з ворогом, від того, щоб звільнити хоча б метр української землі.

Турчинов наголосив, що його неможливо залякати кримінальними переслідуваннями. "Я це проходив і в часи Януковича, і в часи Кучми. Мені є про що свідчити", – сказав він, додавши, що готовий в деталях розповісти, "як в тих жахливих умовах ми врятували країну, як придушили сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси, як реанімували Збройні Сили, як зупинили просування ворога на Захід і почали звільнення нашої землі…".

Також Керівник Центрального штабу ЄС пояснив, що якщо говорити про звільнення військовим шляхом Криму від російських окупантів, "то у Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, на відміну від 2014 року, є для цього всі можливості". "Тим більше, що в юридичному плані окупація Криму в 2020-му році нічим не відрізняється від окупації півострова у 2014-му", – додав він.

"Розігруючи разом з Януковичем, Медведчуком та іншими представниками п’ятої проросійської колони кримську карту, Зеленський намагається відвернути увагу суспільства від власної політики повзучої капітуляції, приниження армії і країни, від передачі ворогу інформації про унікальну операцію наших спецслужб та провалу затримання російських військових злочинців", – зазначив Турчинов.

Facebook Олександра Турчинова

Facebook Олександра Турчинова

Facebook Олександра Турчинова

Facebook Олександра Турчинова

OBOZREVATEL зібрав головні акценти, на яких зосередився у виступі у Верховній Раді голова держави Володимир Зеленський. Зокрема, він розповів про проблеми з коронавірусом і ситуацію з окупованими територіями.