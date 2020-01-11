Коли ви президент і призначаєте головою Служби безпеки України свого давнього друга – наслідки можуть бути різними.

Наприклад, ви не можете його звільнити тоді коли цього потребує ситуація, тому що ви не ставитеся до нього як до професіонала який не впорався зі воїми обов‘язками, а як до друга з яким ви багато чого пережили в іншому житті.

Наприклад, якщо голова СБУ ваш друг, то він може не повертатися з відпустки до своїх прямих обов‘язків одразу після падіння українського літака, а продовжувати відпочивати, ходити в баню. Тому що він не боїться Вас, не боїться відставки, наслідків. Тому зібрати нараду він може через дві доби після трагедії і через добу після того як керівники провідних держав, спираючись на дані своїх спецслужб, уже озвучили головну версію трагедії. І це при тому що літак української компанії.

Баканов у Куршавелі Facebook Михайла Ткача

Якщо голова СБУ ваш друг, як із нього питати, коли він і так зробив вам послугу, погодився на цю посаду зі скрипом і хотів іншу? Але оскільки друзів мало, а посад багато, то потрібно було якось виходити з ситуації.

Але що казати про голову СБУ й інших друзів, коли сам президент повернувся з відпочинку майже через добу після трагедії о 2:30 ночі й оголосив день жалоби о 4:28 ранку дня який і було оголошено днем жалоби.

Важко зрозуміти чому у владу такої злиденної країни як наша йдуть люди які не готові працювати бодай рік без відпусток в Оманах і Куршавелях.

Коли рік тому було оголошено Зеленським про похід у владу, про те, що це буде влада на аутсорсі оголошено не було. Фрілансери не несуть такої відповідальності за компанію як штатні працівники.

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